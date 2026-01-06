Valorização de imóvel supera inflação em 2025, com ganho real de 2%

Comprar um imóvel residencial ficou, em média, 6,52% mais caro no Brasil em 2025. O dado é do Índice FipeZAP, que acompanha o preço médio de venda de imóveis usados em 56 cidades, com base em anúncios online.

A alta é a segunda maior em 11 anos, atrás apenas de 2024, quando os preços subiram 7,73%. Em dezembro de 2025, o preço médio de venda residencial apurado foi de R$ 9,6 mil por metro quadrado.

A valorização superou a inflação ao consumidor no ano, estimada em 4,18%, considerando o IPCA acumulado até novembro e o IPCA-15 de dezembro. Com isso, os imóveis registraram um ganho real de 2,24%.

Pelo segundo ano consecutivo, nenhuma das cidades monitoradas pelo FipeZAP teve recuo nos preços. Em 2024, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, havia sido a exceção, com queda de 1,5%.

Entre as capitais, as maiores altas ocorreram em Salvador (16,25%), João Pessoa (15,15%), Vitória (15,13%), São Luís (13,91%) e Fortaleza (12,61%). Na outra ponta, as menores variações foram registradas em Brasília (4,05%), Goiânia (2,55%) e Aracaju (2,23%).

Com inflação superior a esses percentuais, essas três capitais registraram, na prática, queda real no preço dos imóveis.

As 10 capitais com maiores altas em 2025

1. Salvador (+16,25%).

2. João Pessoa (+15,15%).

3. Vitória (+15,13%).

4. São Luís (+13,91%).

5. Fortaleza (+12,61%).

6. Belo Horizonte (+12,03%).

7. Belém (+11,75%).

8. Natal (+9,26%).

9. Curitiba (+9,08%).

10. Florianópolis (+8,65%)