Mercado Imobiliário

Housi chega à Praia Brava com VGV de R$ 304 milhões

Unidades têm ocupação projetada acima de 70% e receita estimada de até R$ 9 mil por mês

Praia Brava: mercado de temporada ganha novo projeto de alto padrão (Alfabile Santana/Prefeitura Municipal de Itajaí)

Praia Brava: mercado de temporada ganha novo projeto de alto padrão (Alfabile Santana/Prefeitura Municipal de Itajaí)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09h03.

Última atualização em 28 de agosto de 2026 às 10h18.

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A Housi vai operar 350 apartamentos destinados à locação de curta duração no ICONIC Brava Home, empreendimento da Alumbra Empreendimentos Design na Praia Brava, em Santa Catarina. O projeto tem Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 304 milhões.

Os proprietários poderão explorar as unidades para hospedagem por temporada ou para uso residencial, com a Housi ficando responsável por reservas, atendimento aos hóspedes, concierge (profissional de assistência especializada), limpeza, check-in, check-out, entre outros.

A estimativa é que as unidades alcancem ocupação superior a 70% ao mês e gerem entre R$ 8 mil e R$ 9 mil mensais com as estadias.

A Alumbra mantém, assim, as funções de desenvolvimento e comercialização dos apartamentos. O modelo permite que o comprador tenha o imóvel como patrimônio e escolha quando utilizá-lo para moradia ou lazer e quando colocá-lo para locação.

Turismo amplia espaço para aluguel por temporada

O modelo chega a um mercado em que os imóveis de temporada vêm ganhando participação na hospedagem no litoral catarinense. Entre janeiro e agosto de 2025, Santa Catarina recebeu 565,7 mil turistas estrangeiros, alta de 66,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na temporada de verão de 2026, os imóveis alugados responderam por 40,2% das hospedagens no litoral do estado, contra 32,9% de hotéis e pousadas. Airbnb e Booking concentraram 50,6% das locações por temporada.

O gasto médio dos turistas com hospedagem também avançou e chegou a R$ 4.359, valor 26% superior à média histórica da pesquisa.

Proprietário não precisa administrar reservas

Diferentemente do aluguel residencial tradicional, a estadia curta trabalha com períodos menores de ocupação, acompanhando a demanda turística, eventos e temporadas de maior movimento. A proposta do ICONIC Brava Home é transferir a parte operacional para uma empresa especializada.

O proprietário não precisa administrar diretamente as reservas, a limpeza, o atendimento ou a entrada e saída dos hóspedes, mas mantém a possibilidade de definir os períodos em que pretende utilizar o apartamento.

"Não estamos criando um hotel dentro de um residencial. Estamos permitindo que o comprador tenha uma estrutura profissional para administrar o imóvel quando decidir disponibilizá-lo para hospedagens de curta duração", segundo o fundador da Alumbra Empreendimentos Design, Alex Sales.

"É uma forma de conciliar o uso residencial com uma demanda turística que vem crescendo de maneira consistente na região", acrescentou. "A ideia foi estruturar um residencial que acompanhasse a realidade da Praia Brava."

Alex Sales: fundador da Alumbra Empreendimentos Design. (Housi/Divulgação)

"O comprador continua adquirindo um imóvel da Alumbra, mas passa a ter uma operação especializada para administrar as estadias quando a unidade estiver destinada ao short stay (estadia curta), sem precisar assumir toda a rotina de uma hospedagem", detalhou Sales.

Alumbra mira litoral catarinense

A Alumbra Empreendimentos Design atua no desenvolvimento e na incorporação de imóveis residenciais de alto padrão no Litoral Norte de Santa Catarina. Entre os projetos da companhia está o Diamond Hill Residence, no Balneário Perequê, em Porto Belo.

A empresa também prepara empreendimentos na Praia Brava, em Itajaí, além de Balneário Piçarras e Balneário Camboriú, e opera sob o regime de patrimônio de afetação, que separa financeiramente cada empreendimento.

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