Housi chega à Praia Brava com VGV de R$ 304 milhões

A Housi vai operar 350 apartamentos destinados à locação de curta duração no ICONIC Brava Home, empreendimento da Alumbra Empreendimentos Design na Praia Brava, em Santa Catarina. O projeto tem Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 304 milhões.

Os proprietários poderão explorar as unidades para hospedagem por temporada ou para uso residencial, com a Housi ficando responsável por reservas, atendimento aos hóspedes, concierge (profissional de assistência especializada), limpeza, check-in, check-out, entre outros.

A estimativa é que as unidades alcancem ocupação superior a 70% ao mês e gerem entre R$ 8 mil e R$ 9 mil mensais com as estadias.

A Alumbra mantém, assim, as funções de desenvolvimento e comercialização dos apartamentos. O modelo permite que o comprador tenha o imóvel como patrimônio e escolha quando utilizá-lo para moradia ou lazer e quando colocá-lo para locação.

Turismo amplia espaço para aluguel por temporada

O modelo chega a um mercado em que os imóveis de temporada vêm ganhando participação na hospedagem no litoral catarinense. Entre janeiro e agosto de 2025, Santa Catarina recebeu 565,7 mil turistas estrangeiros, alta de 66,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na temporada de verão de 2026, os imóveis alugados responderam por 40,2% das hospedagens no litoral do estado, contra 32,9% de hotéis e pousadas. Airbnb e Booking concentraram 50,6% das locações por temporada.

O gasto médio dos turistas com hospedagem também avançou e chegou a R$ 4.359, valor 26% superior à média histórica da pesquisa.

Proprietário não precisa administrar reservas

Diferentemente do aluguel residencial tradicional, a estadia curta trabalha com períodos menores de ocupação, acompanhando a demanda turística, eventos e temporadas de maior movimento. A proposta do ICONIC Brava Home é transferir a parte operacional para uma empresa especializada.

O proprietário não precisa administrar diretamente as reservas, a limpeza, o atendimento ou a entrada e saída dos hóspedes, mas mantém a possibilidade de definir os períodos em que pretende utilizar o apartamento.

"Não estamos criando um hotel dentro de um residencial. Estamos permitindo que o comprador tenha uma estrutura profissional para administrar o imóvel quando decidir disponibilizá-lo para hospedagens de curta duração", segundo o fundador da Alumbra Empreendimentos Design, Alex Sales.

"É uma forma de conciliar o uso residencial com uma demanda turística que vem crescendo de maneira consistente na região", acrescentou. "A ideia foi estruturar um residencial que acompanhasse a realidade da Praia Brava."

Alex Sales: fundador da Alumbra Empreendimentos Design. (Housi/Divulgação)

"O comprador continua adquirindo um imóvel da Alumbra, mas passa a ter uma operação especializada para administrar as estadias quando a unidade estiver destinada ao short stay (estadia curta), sem precisar assumir toda a rotina de uma hospedagem", detalhou Sales.

Alumbra mira litoral catarinense

A Alumbra Empreendimentos Design atua no desenvolvimento e na incorporação de imóveis residenciais de alto padrão no Litoral Norte de Santa Catarina. Entre os projetos da companhia está o Diamond Hill Residence, no Balneário Perequê, em Porto Belo.

A empresa também prepara empreendimentos na Praia Brava, em Itajaí, além de Balneário Piçarras e Balneário Camboriú, e opera sob o regime de patrimônio de afetação, que separa financeiramente cada empreendimento.