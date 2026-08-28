Como será a nova atração de R$ 50 milhões da Galinha Pintadinha no Beto Carrero

Apostando tudo em atrações infantis e familiares, o parque de diversões Beto Carrero World está prestes a abrir uma nova atração de R$ 50 milhões. A área será temática da Galinha Pintadinha e inaugura no próximo dia 26 de setembro.

O espaço terá cinco experiências principais, além de loja, alimentação temática e encontros com personagens.

A abertura ocorre depois de sete anos de conversas entre o parque e a Bromelia Produções, responsável pela Galinha Pintadinha.

O projeto começou a ser discutido em 2019, passou pela pandemia e levou oito meses para ser construído. Ao todo, 179 profissionais participaram da execução. A estreia também acontece poucos dias antes da chegada de “Galinha Pintadinha – O Filme” aos cinemas, marcada para 1º de outubro.

“Nos conhecemos em uma feira em Las Vegas, em 2019, e começamos a conversar sobre a possibilidade de criar uma área da Galinha Pintadinha no parque. A ideia foi evoluindo, virou projeto e, no caminho, também nasceu uma amizade. Tivemos uma pandemia no meio dessa história, mas nunca deixamos de acreditar que seria possível tirar esse sonho do papel”, afirma Alex Murad, CEO do Beto Carrero World.

A Vila faz parte de um ciclo maior de expansão do parque.

O Beto Carrero anunciou 2 bilhões de reais em investimentos para os próximos anos e vem ampliando o portfólio de atrações voltadas a públicos e faixas etárias diferentes. No caso da Galinha Pintadinha, a aposta está na primeira infância e em uma marca que completa 20 anos em 2026.

Como será a área temática

A nova área terá cinco experiências principais: o Galinheiro das Divas, um passeio temático, espetáculos ao vivo, uma área de recreação e encontros com personagens.

Galinha Pintadinha, Galo Carijó e Pintinho Amarelinho circularão pelo espaço ao longo do dia para fotos com os visitantes.

A Vila terá ainda uma loja oficial, um ponto de alimentação temática, paisagismo próprio, esculturas, músicas inéditas na ambientação e conteúdo audiovisual produzido exclusivamente para o parque.

A proposta é reproduzir fisicamente elementos que as crianças já reconhecem dos vídeos e músicas da personagem.

“Existe uma troca muito grande entre as equipes e um nível de detalhamento que diferencia esse projeto de outros que já fizemos no parque. É como se as crianças pudessem atravessar a tela e entrar naquele universo”, afirma Murad.

Uma das principais atrações será o Galinheiro das Divas, brinquedo infantil fabricado pela italiana Zamperla, empresa que produz equipamentos para parques de diversão. O brinquedo foi desenvolvido para crianças pequenas e terá como tema as Divas, personagens do universo da Galinha Pintadinha.

As crianças poderão montar nas 'galinhas' seguindo um percusso.

A cenografia e as esculturas da Vila foram produzidas pela própria equipe do Beto Carrero World, responsável também por executar parte dos elementos de ambientação do projeto.

A música terá papel central na área. A Vila contará com dois espetáculos: um protagonizado pela Galinha Pintadinha e sua turma e outro inspirado no universo de Seu Lobato.

Os shows serão apresentados quatro vezes ao dia e terão participação do público, com músicas, dança e pequenas histórias construídas a partir das cantigas associadas à marca. O conceito foi desenvolvido por Sylvia Hase e Steve Bass, diretores criativos da Hasbas.com, escritório da Califórnia especializado na criação e produção de espetáculos para parques temáticos.

Como foi a criação da atração

A relação entre Beto Carrero e Galinha Pintadinha começou em 2019, durante uma feira em Las Vegas. Foi ali que Alex Murad encontrou Marcos Luporini e Juliano Prado, criadores da personagem e diretores da Bromelia Produções.

As conversas avançaram, mas o projeto encontrou a pandemia no caminho. A área acabou sendo concluída sete anos depois do primeiro encontro. Segundo o parque, a construção física levou oito meses e envolveu 179 profissionais.

O desenvolvimento também coincidiu com outro projeto da Galinha Pintadinha. Trata-se do primeiro longa-metragem produzido em computação gráfica 3D, tecnologia que cria imagens tridimensionais por computador. O filme levou cinco anos para ficar pronto e será a primeira produção cinematográfica em que a personagem terá voz.

“A Galinha Pintadinha é uma obra do acaso desde o começo e, mais uma vez, é quase uma obra do acaso a inauguração da Vila acontecer tão próxima ao lançamento do filme”, afirma Juliano Prado.

A Vila foi desenhada especificamente para crianças pequenas e suas famílias. Isso coloca o projeto em uma faixa de público diferente de atrações radicais pelas quais parques de diversão também são conhecidos.

Há ainda uma segunda camada na estratégia. A Galinha Pintadinha surgiu em 2006. Parte das crianças que assistiu aos primeiros vídeos hoje já chegou à adolescência ou à vida adulta. A aposta do parque é que essa lembrança ajude a conectar gerações dentro da mesma atração.

A personagem chega aos 20 anos com mais de 60 bilhões de visualizações acumuladas no mundo e presença em mais de 30 países. Agora, o desafio é transformar uma audiência construída principalmente em telas em fluxo para uma atração física permanente.

Outras mudanças no parque

A abertura da área da Galinha Pintadinha acontece no mesmo mês em que o Beto Carrero reestreia a Fire Whip, a montanha-russa mais radical do parque, e aposenta a Star Mountain, a mais antiga montanha-russa radical do país em operação.

Depois de mais de 30 anos, a Star Mountain dará sua última volta no dia 13 de setembro.

Inaugurada em 1994, a atração tem 22 metros de altura, percurso de 730 metros, velocidade máxima de 60 km/h e dois loopings. Segundo o parque, cerca de 35 milhões de pessoas já passaram por ela desde a estreia.

A aposentadoria acontece em meio à maior transformação já planejada pelo Beto Carrero. O parque trabalha com um programa de 2 bilhões de reais em investimentos, dividido entre novas atrações e a construção de hotéis e outras estruturas no entorno.

A Star Mountain será desmontada e o terreno dará espaço a uma nova área temática, ainda mantida em sigilo.

“Chega uma hora que ela chega muito próximo ao limite. Tem uma hora que os cuidados teriam que ser muito, muito grandes. A gente não quer ter uma atração que não tenha um selo homologado”, diz Alex Murad, CEO do Beto Carrero World.

Segundo ele, a recomendação de aposentadoria veio após o acompanhamento técnico da atração ao longo dos anos.