Aluguel por temporada X tradicional: qual vale mais a pena investir em 2026?

Entenda quando cada estratégia de aluguel pode ser mais rentável (Veja São Paulo)
Publicado em 5 de abril de 2026 às 07h00.
O mercado de locação imobiliária no Brasil oferece diferentes estratégias para investidores. Entre as principais opções estão o aluguel tradicional, com contratos de longo prazo, e o aluguel por temporada, geralmente realizado por plataformas digitais e com estadias curtas.
Cada modelo apresenta características distintas em termos de rentabilidade, custos operacionais e riscos.
A escolha entre os dois modelos depende de fatores como localização do imóvel, perfil do investidor e capacidade de gestão da propriedade.
O aluguel por temporada envolve locações de curta duração, que podem variar de alguns dias a poucos meses. Esse modelo é comum em destinos turísticos ou cidades com alta circulação de visitantes.
No Brasil, a modalidade é regulamentada pela Lei do Inquilinato, que permite contratos temporários de até 90 dias. Em muitos casos, os imóveis são anunciados em plataformas digitais especializadas.
Entre as principais características desse modelo estão maior rotatividade de hóspedes e necessidade de gestão mais ativa, incluindo limpeza, manutenção e atendimento ao visitante.
No aluguel tradicional, o contrato costuma ter prazo de 30 meses ou mais. O pagamento é mensal e o inquilino permanece no imóvel por período prolongado.
Esse modelo tende a oferecer maior previsibilidade de renda ao proprietário. O contrato normalmente inclui garantias como fiador, seguro-fiança ou caução.
A rentabilidade potencial do aluguel por temporada pode ser maior em regiões com alta demanda turística. No entanto, os custos operacionais também tendem a ser mais elevados.Entre os principais fatores de comparação estão:
O aluguel por temporada costuma apresentar melhor desempenho em cidades turísticas ou com grande fluxo de visitantes. Capitais com forte demanda turística e destinos de praia ou montanha tendem a concentrar esse tipo de investimento.
Também pode ser vantajoso em regiões com eventos frequentes, polos universitários ou centros corporativos que recebem visitantes temporários.
Em locais com demanda turística menor, o aluguel tradicional costuma oferecer maior estabilidade.
Antes de decidir entre aluguel por temporada ou tradicional, especialistas recomendam avaliar:
Segundo especialistas do mercado imobiliário, a estratégia mais adequada depende do equilíbrio entre retorno potencial e nível de envolvimento que o investidor está disposto a ter na gestão do imóvel.
Em 2026, com o crescimento das plataformas digitais e mudanças no perfil de moradia e trabalho, investidores imobiliários tendem a analisar cada vez mais esses dois modelos para definir qual oferece melhor relação entre rentabilidade e previsibilidade.