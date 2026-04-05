Aluguel por temporada X tradicional: qual vale mais a pena investir em 2026?

O mercado de locação imobiliária no Brasil oferece diferentes estratégias para investidores. Entre as principais opções estão o aluguel tradicional, com contratos de longo prazo, e o aluguel por temporada, geralmente realizado por plataformas digitais e com estadias curtas.

Cada modelo apresenta características distintas em termos de rentabilidade, custos operacionais e riscos.

A escolha entre os dois modelos depende de fatores como localização do imóvel, perfil do investidor e capacidade de gestão da propriedade.

Como funciona o aluguel por temporada?

O aluguel por temporada envolve locações de curta duração, que podem variar de alguns dias a poucos meses. Esse modelo é comum em destinos turísticos ou cidades com alta circulação de visitantes.

No Brasil, a modalidade é regulamentada pela Lei do Inquilinato, que permite contratos temporários de até 90 dias. Em muitos casos, os imóveis são anunciados em plataformas digitais especializadas.

Entre as principais características desse modelo estão maior rotatividade de hóspedes e necessidade de gestão mais ativa, incluindo limpeza, manutenção e atendimento ao visitante.

Como funciona o aluguel tradicional?

No aluguel tradicional, o contrato costuma ter prazo de 30 meses ou mais. O pagamento é mensal e o inquilino permanece no imóvel por período prolongado.

Esse modelo tende a oferecer maior previsibilidade de renda ao proprietário. O contrato normalmente inclui garantias como fiador, seguro-fiança ou caução.

Rentabilidade, custos e riscos

A rentabilidade potencial do aluguel por temporada pode ser maior em regiões com alta demanda turística. No entanto, os custos operacionais também tendem a ser mais elevados.

Entre os principais fatores de comparação estão:

Aluguel por temporada

Possibilidade de renda maior em períodos de alta demanda;

Maior rotatividade de hóspedes;

Custos adicionais com limpeza, manutenção e gestão;

Receita variável ao longo do ano;

Aluguel tradicional

Receita mensal previsível;

Menor necessidade de gestão diária;

Menor rotatividade de ocupação;

Rentabilidade geralmente mais estável

Em quais cidades e situações o aluguel por temporada costuma valer mais a pena

O aluguel por temporada costuma apresentar melhor desempenho em cidades turísticas ou com grande fluxo de visitantes. Capitais com forte demanda turística e destinos de praia ou montanha tendem a concentrar esse tipo de investimento.

Também pode ser vantajoso em regiões com eventos frequentes, polos universitários ou centros corporativos que recebem visitantes temporários.

Em locais com demanda turística menor, o aluguel tradicional costuma oferecer maior estabilidade.

O que considerar antes de escolher um modelo de investimento

Antes de decidir entre aluguel por temporada ou tradicional, especialistas recomendam avaliar:

Localização do imóvel;

Demanda por turismo ou hospedagem temporária;

Custos de manutenção e gestão;

Regulamentação do condomínio ou município;

Perfil de risco do investidor.

Segundo especialistas do mercado imobiliário, a estratégia mais adequada depende do equilíbrio entre retorno potencial e nível de envolvimento que o investidor está disposto a ter na gestão do imóvel.

Em 2026, com o crescimento das plataformas digitais e mudanças no perfil de moradia e trabalho, investidores imobiliários tendem a analisar cada vez mais esses dois modelos para definir qual oferece melhor relação entre rentabilidade e previsibilidade.