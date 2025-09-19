Mercado Imobiliário

Exclusivo: Com Selic a 15%, compra e venda de escritórios desacelera no primeiro semestre

Dados da Binswanger Brazil mostram que apenas duas transações foram fechadas no semestre, contra oito no

Dados compilados pela Binswanger Brazil mostram que foram fechadas somente duas transações com valor total de R$ 88 milhões no primeiro semestre. (Germano Lüders/Exame)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10h25.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% nessa semana, sem indicar que um ciclo de cortes comece tão cedo. E o contexto de juros nas alturas se refletiu, de janeiro a junho, no menor volume semestral de operações de compra e venda de escritórios desde 2021.

Os dados, compilados pela Binswanger Brazil e divulgados com exclusividade pela EXAME, mostram que foram fechadas somente duas transações com valor total de R$ 88 milhões no período. A venda abrangeu área de 1,8 mil m² e preço médio de R$ 24,7 mil por metro quadrado.

“O mercado de escritórios de alto padrão está ativo, mas com ritmo menor de transações de venda ou margens mais apertadas, e isto é um reflexo dos juros altos que reduzem o apetite dos investidores que se mostram muito mais cautelosos”, afirma Melissa Spinelli, diretora de escritórios da consultoria.

No primeiro trimestre, o VBI Prime Properties - FII comprou o Vila Olímpia Corporate - Torre B do ECB Group.

O Vila Olímpia Corporate é um condomínio comercial de alto padrão localizado na região da Vila Olímpia, em São Paulo, composto por duas torres interligadas por uma praça central.

Cada torre tem 12 andares, com lajes a partir de 1.507 m² e conjuntos a partir de 375 m², totalizando uma área locável de cerca de 19.416 m².

No segundo trimestre, foi a vez de o Pátria Escritórios - FII adquirir o Berrini One da Rochevara & Brooks Participações.

O Berrini One é um edifício comercial de alto padrão localizado na região da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, também na capital paulista. Tem 30 andares e conjuntos que variam de 734m² a 2.359m².

Na primeira metade do ano passado, o número de operações de compra e venda de escritórios chegou a oito, e o valor total alcançou R$ 1,7 bilhão.

A área vendida somou 50.447 metros quadrados, e o valor médio transacionado por metro quadrado foi de R$ 32.117,11.

