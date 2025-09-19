Exclusivo: Com Selic a 15%, compra e venda de escritórios desacelera no primeiro semestre

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 15% nessa semana, sem indicar que um ciclo de cortes comece tão cedo. E o contexto de juros nas alturas se refletiu, de janeiro a junho, no menor volume semestral de operações de compra e venda de escritórios desde 2021.

Os dados, compilados pela Binswanger Brazil e divulgados com exclusividade pela EXAME, mostram que foram fechadas somente duas transações com valor total de R$ 88 milhões no período. A venda abrangeu área de 1,8 mil m² e preço médio de R$ 24,7 mil por metro quadrado.

“O mercado de escritórios de alto padrão está ativo, mas com ritmo menor de transações de venda ou margens mais apertadas, e isto é um reflexo dos juros altos que reduzem o apetite dos investidores que se mostram muito mais cautelosos”, afirma Melissa Spinelli, diretora de escritórios da consultoria.

No primeiro trimestre, o VBI Prime Properties - FII comprou o Vila Olímpia Corporate - Torre B do ECB Group.

O Vila Olímpia Corporate é um condomínio comercial de alto padrão localizado na região da Vila Olímpia, em São Paulo, composto por duas torres interligadas por uma praça central.

Cada torre tem 12 andares, com lajes a partir de 1.507 m² e conjuntos a partir de 375 m², totalizando uma área locável de cerca de 19.416 m².

No segundo trimestre, foi a vez de o Pátria Escritórios - FII adquirir o Berrini One da Rochevara & Brooks Participações.

O Berrini One é um edifício comercial de alto padrão localizado na região da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, também na capital paulista. Tem 30 andares e conjuntos que variam de 734m² a 2.359m².

Na primeira metade do ano passado, o número de operações de compra e venda de escritórios chegou a oito, e o valor total alcançou R$ 1,7 bilhão.

A área vendida somou 50.447 metros quadrados, e o valor médio transacionado por metro quadrado foi de R$ 32.117,11.