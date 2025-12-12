Agências bancárias, mercados e... galpões! Esse fundo está comprando bilhões em imóveis

O TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário (TRXF11), gerido pela TRX Investimentos, anunciou na última quarta-feira, 10, a aquisição de cinco galpões logísticos no valor de R$ 402,831 milhões. Com a operação, o fundo adiciona 107 mil metros quadrados de ABL (área bruta locável) e 242,6 mil metros quadrados de área de terreno, um aumento de 10,91% na base total de terrenos.

Agora, o portfólio total do TRXF11 tem 110 imóveis, somando 1,2 milhão de metros quadrados de ABL e 2,4 milhões de metros quadrados de terrenos.

A recente aquisição de galpões logísticos está inserida em uma estratégia mais ampla do TRXF11, que vem aumentando o escopo de suas operações em diferentes segmentos do mercado imobiliário. Só em 2025, sem contar os novos galpões, o fundo já investiu R$ 2,4 bilhões em imóveis.

“A diversificação é um pilar estratégico da TRX. Nosso portfólio combina logística, shoppings, varejo essencial, educação e saúde. Setores que oferecem estabilidade de receita em diferentes cenários macroeconômicos e são considerados essenciais", explica à EXAME Gabriel Barbosa, sócio e gestor da TRX Investimentos.

Entre os segmentos, o entendimento é que o varejo e a logística são praticamente indispensáveis no contexto atual.

“O varejo essencial garante previsibilidade e menor volatilidade, enquanto a logística responde a um movimento estrutural de demanda impulsionado pelo e-commerce, pela distribuição urbana e pela necessidade de hubs bem posicionados”, pontua.

Compra de agências bancárias

Em junho, o fundo comprou um total de 13 imóveis espalhados pelo estado de São Paulo: oito locados para o Pão de Açúcar, três para o Assaí Atacadista, um para o Delboni, e um para a Coop Cooperativa de Consumo. Nesse mês, a empresa alcançou a marca de 68 imóveis no portfólio do fundo. O total da transação foi de R$ 543,5 milhões.

O objetivo do fundo é continuar avançando em um portfólio híbrido, evitando concentração excessiva e fortalecendo a resiliência de longo prazo.

Em novembro, o foco foi nas agências bancárias. O fundo adquiriu 14 imóveis locados para a Caixa Econômica Federal e Santander espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia, num total de R$ 140 milhões.

"Foi nosso primeiro contato com esse setor e integra o portfólio de forma complementar e estratégica. Embora o segmento tenha passado por transformações relevantes nos últimos anos, como a digitalização e a redução de agências físicas, ainda existem operações essenciais, como a da Caixa, com contratos fortes, bons inquilinos e imóveis bem localizados", diz.

Nessa mesma época foi anunciada a compra de quatro ativos do varejo alimentar, todos locados ao Grupo Mateus, por R$ 379,9 milhões. Além disso, em novembro, o TRXF11 assinou um memorando de entendimentos com o Atacadão para aquisição e posterior locação de sete imóveis avaliados em R$ 297 milhões.

Até o final deste ano, a TRX ainda possui alguns ativos em processo de conclusão referentes à 12ª emissão que devem ser anunciados nos próximos dias, conforme as negociações evoluam.

Mês Imóveis Valor (R$ mi) Junho 13 imóveis Assaí, GPA, Extra, Delboni e Coop 537,7 Junho Assaí Atacadista 47,1 Agosto 3 imóveis Pão de Açúcar 98,8 Setembro Centro de distribuição Mercado Livre 208 Setembro Assaí Atacadista 59,78 Novembro 7 imóveis Carrefour 297,2 Novembro Assaí Atacadista 92,8 Novembro Galpão logístico em BH + 4 imóveis Grupo Mateus 664,9 Novembro 14 agências Caixa Econômica 140 Dezembro Shoppings em BH 258 Total 2.404,28

Se jogando no mercado logístico

O pacote de ativos adquirido recentemente inclui galpões em regiões estratégicas, como Guarulhos, Cabreúva, São Paulo e Rio de Janeiro.

Entre esses, destaca-se o Hlog Galeão, que está localizado no entorno do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, um ativo com grande potencial de valorização, especialmente com a conclusão dos trâmites alfandegários que podem elevar o valor de aluguel por metro quadrado. Além disso, o fundo também adquiriu imóveis como o HBR Multipark e o HBR Água Chata, ambos em Guarulhos, e o CLJ Jaguaré, em São Paulo.

"Seguimos uma estratégia clara de ampliar a exposição do fundo a regiões de alta densidade econômica, com liquidez comprovada e capacidade de atender desde grandes operadores logísticos até players de e-commerce e distribuição urbana. São ativos multilocatários, com padrão técnico elevado e flexibilidade de uso, o que contribui para estabilidade operacional e menor risco de vacância ao longo do ciclo", afirma Barbosa.

Com a integração dos novos ativos logísticos, o valor total investido pelo TRXF11 em imóveis passa de R$ 5,86 bilhões para R$ 6,26 bilhões, e a gestora do fundo projeta manter uma distribuição mensal entre R$ 0,90 e R$ 0,93 por cota até dezembro de 2025.

A aquisição de galpões, especialmente em regiões estratégicas como o entorno do Aeroporto Galeão, fortalece ainda mais o posicionamento do fundo no segmento logístico, um dos mais promissores do mercado imobiliário brasileiro.

Para 2026, a expectativa do fundo é manter a disciplina de capital e continuar crescendo. “Isso desde que as oportunidades apresentem o mesmo equilíbrio entre qualidade técnica, resiliência dos contratos e retorno ajustado ao risco e com alta flexibilidade de uso”, salienta.