Compra de material de construção dispara e indica mais obras em andamento

Obras em andamento: nos dois primeiros meses do ano, tanto os insumos básicos quanto os de acabamento registraram alta relevante na comparação com 2024 e 2025. (Eduardo Frazão/Exame)
Repórter de Mercados
Publicado em 26 de março de 2026 às 05h58.
O consumo de materiais de construção por construtoras e incorporadoras começou 2026 acima do nível observado nos últimos anos, sinalizando um início de ciclo mais aquecido para o setor. Nos dois primeiros meses do ano, tanto os insumos básicos quanto os de acabamento registraram alta relevante na comparação com 2024 e 2025.
O movimento reforça a leitura de um mercado imobiliário ainda resiliente, mesmo em um ambiente de juros elevados e crédito mais restrito.
Segundo levantamento do Ecossistema Sienge em parceria com a Abramat, o consumo de materiais de base — como cimento, areia, blocos e aço — atingiu média de 126 pontos no bimestre, acima dos 102 pontos de 2025 e dos 116,5 de 2024.
Já os materiais de acabamento, como tintas e revestimentos, chegaram a 176 pontos, bem acima dos 114,5 do ano passado.
O indicador considera janeiro de 2023 como base (100 pontos) e acompanha a evolução das compras a partir de milhões de notas fiscais emitidas pelo setor.Cimento, tinta, argamassa: os materiais que encareceram a construção em 2025
O desempenho mais forte veio dos materiais de acabamento, que seguem em patamar elevado mesmo após o pico observado em 2025. Para Gabriela Torres, gerente de inteligência estratégica do Sienge, o resultado combina fatores sazonais com decisões estratégicas das empresas.
“Mesmo com a desaceleração típica de início de ano, o consumo de 2026 ficou acima do registrado nos mesmos meses de 2025, 2024 e 2023”, afirma.
Em janeiro, o indicador marcou 130 pontos para materiais de base e 174 para acabamento. Já em fevereiro, os números foram de 122 e 178 pontos, respectivamente — consolidando um início de ano acima da média histórica.
O nível elevado de materiais de acabamento indica que obras iniciadas em ciclos anteriores estão chegando à fase final. “É mais um sinal de maturação do ciclo do que de novos começos”, diz Torres.
O avanço no consumo acompanha o desempenho recente do mercado imobiliário. Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) mostram que 2025 terminou com 453 mil unidades lançadas, alta de 10,6% em relação ao ano anterior.
As vendas também se mantiveram em patamar elevado, acima de 100 mil unidades, mesmo com a taxa básica de juros em níveis altos.
Na prática, o aumento no consumo de materiais indica que obras seguem em ritmo ativo — e que novos projetos continuam saindo do papel. No caso dos insumos básicos, o movimento sugere início ou retomada de construções. “Materiais de base estão ligados às primeiras etapas da obra. Quando esse consumo cresce, indica novas construções começando ou retomadas relevantes”, afirma.A Selic enfim caiu: é hora de começar um financiamento imobiliário?
Com o início do ciclo de queda de juros, a tendência é de reforço gradual desse movimento.
A redução do custo de capital tende a destravar novos projetos — ainda que com defasagem até o impacto nas obras. “A queda de juros melhora as condições de investimento e, ao longo do tempo, se traduz em aumento do consumo de materiais. Esse movimento não é imediato”, diz Torres.
Segundo ela, isso não significa necessariamente aumento de custos. Os preços seguem dinâmicas próprias, influenciados por fatores como câmbio e mercado internacional de commodities.
“Ou seja, a queda de juros tende a impulsionar o volume consumido, enquanto os preços seguem dinâmicas próprias de mercado”, afirma.
Para 2026, a expectativa é de mudança na composição do consumo. Segundo Paulo Engler, presidente da Abramat, a industrialização e a adoção de soluções sustentáveis devem ganhar espaço ao longo do ano.
A projeção é que os materiais de acabamento ultrapassem 30% de participação nas compras totais, refletindo um setor mais orientado à eficiência e à padronização.
O pano de fundo é claro: com juros ainda altos e pressão sobre o fluxo de caixa, eficiência deixou de ser diferencial — e passou a ser condição para operar.
“O consumo de materiais é um bom termômetro da atividade da construção, desde que analisado como tendência”, afirma Torres. Quando cresce de forma consistente, diz, indica aumento no volume de obras — seja em quantidade de projetos ou no porte das construções.