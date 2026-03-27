Mercado Imobiliário

Mansões nos Jardins viram imóveis raros e mais que triplicam de valor

Imóvel que pertenceu a Abílio Diniz é exemplo e foi vendido por R$ 250 milhões

Aluguel residencial: movimento de alta nos preços foi mais intenso em imóveis de maior padrão. (Wikimedia Commons)

Aluguel residencial: movimento de alta nos preços foi mais intenso em imóveis de maior padrão. (Wikimedia Commons)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 27 de março de 2026 às 13h26.

O mercado imobiliário de alto padrão em São Paulo ganhou um novo marco em fevereiro de 2026. O casarão que pertenceu a Abilio Diniz, no Jardim América, foi vendido por R$ 250 milhões ao empresário Joesley Batista, controlador da J&F  (dona da JBS), uma das maiores transações residenciais já registradas na cidade.

O episódio ilustra um movimento mais amplo. Dados da Mbras, que atua há 14 anos no segmento de altíssimo padrão e liderou a venda do imóvel, indicam que casas no Jardim América e no Jardim Europa se valorizaram até 3,6 vezes mais do que apartamentos em outras regiões nobres ao longo de nove a dez anos.

"O grande diferencial econômico é que, no imobiliário, o terreno não deprecia; enquanto um apartamento envelhece e te deixa refém de decisões de condomínio, na casa você tem controle total para demolir e reconstruir se o imóvel ficar antigo", afirma Lucas Melo, CEO da Mbras e especialista no mercado imobiliário de alto padrão.

O legado de Abilio

Em uma cidade cada vez mais verticalizada, a escassez de terrenos e as restrições urbanísticas transformaram os Jardins em um dos ativos mais raros do mercado.

Essa configuração tem raízes históricas. A região começou a se formar no início do século 20, quando barões do café deixaram a Avenida Paulista para ocupar antigas fazendas loteadas pela Cia. City, com foco em áreas verdes e terrenos amplos. "Hoje, essa é praticamente a única região horizontal colada à Faria Lima, o que combina localização com qualidade de vida", diz Melo.

O impacto aparece nos preços. O metro quadrado de terrenos pode chegar a R$ 40 mil, com variações entre R$ 20 mil e R$ 35 mil. Em casos específicos, imóveis ultrapassam R$ 500 milhões.

Mudanças recentes no zoneamento, em vias como as avenidas Europa e Gabriel Monteiro da Silva, também contribuíram para esse salto ao permitir projetos comerciais de baixo gabarito — os chamados "monuários". A própria família Diniz protagonizou uma sequência de negócios que ajuda a explicar esse novo patamar.

Antes da venda do casarão no Jardim América, um outro ativo da família — menos conhecido — já havia sido negociado na região, também acompanhado pela Mbras. Localizado na Rua Grécia, o imóvel passou por transformação semelhante: a antiga casa foi demolida para dar lugar a um projeto comercial boutique, limitado a 10 metros de altura, hoje avaliado entre R$ 560 milhões e R$ 600 milhões.

Gabriel 1825 é o nome do empreendimento construído no antigo terreno da família Diniz (IdeaZarvos/Divulgação)

O projeto é da incorporadora Idea!Zarvos e consiste num empreendimento comercial assinado por Isay Weinfeld. A construção tem aproximadamente 1,5 mil metros quadrados de extensão, composta por sete conjuntos corporativos.

Em 2007, a família Diniz já havia protagonizado um movimento que ajuda a entender essa transformação. A venda do terreno na Rua Amauri, que deu origem ao Pátio Victor Malzoni, marcou um dos momentos mais simbólicos da mudança do Itaim Bibi de bairro residencial para centro financeiro.

À época, Abilio Diniz decidiu se desfazer da casa onde morava, abrindo espaço para um novo ciclo de desenvolvimento em uma região que começava a atrair grandes projetos corporativos. O terreno foi adquirido pelo investidor Victor Malzoni, em parceria com a Brookfield — então Brascan —, dando origem a um dos empreendimentos mais emblemáticos da região.

Escassez que sustenta o preço

A base dessa valorização está na oferta limitada. Diferentemente de outras áreas da capital, os Jardins preservam um perfil predominantemente horizontal. Cada nova incorporação reduz ainda mais a oferta disponível, elevando o preço dos imóveis remanescentes.

Além da oferta limitada, há uma mudança de comportamento. A busca por espaço, privacidade e qualidade de vida em regiões centrais ganhou força, especialmente após a pandemia.

Localizados entre a Faria Lima, o Shopping Iguatemi, o Parque do Povo e a Avenida Paulista, os Jardins funcionam como um enclave residencial dentro do principal eixo financeiro da cidade.

A combinação entre baixa densidade construtiva e localização central criou um ambiente incomum em São Paulo — difícil de replicar em outras regiões.

Em vez da verticalização intensa, o valor está na preservação: grandes terrenos, ruas arborizadas e menor impacto urbano.

Nesse contexto, atributos como silêncio, áreas verdes e menor adensamento passaram a ser incorporados ao preço. Árvores centenárias e ruas arborizadas ajudam a formar um microclima mais ameno — um diferencial raro em regiões centrais.

“Os Jardins são um dos poucos bairros que conseguiram preservar escala humana e oferecer um dos metros quadrados mais silenciosos da cidade”, diz Melo.

O perfil dos moradores também contribui para a estabilidade da região, que concentra famílias tradicionais e executivos de setores estratégicos.

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