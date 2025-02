Aluguel em SP: em quais bairros consigo morar com R$ 2 mil?

Da alta da Selic — que pode terminar o ano em 15% — até as mudanças recentes da Caixa Econômica Federal para o financiamento imobiliário, há fortes indícios de que 2025 vai ser o ano do aluguel.

No Censo de 2022, o último divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a proporção de brasileiros que vivia de aluguel estava em trajetória de crescimento e chegou a 20,9% da população. Em 2000, essa parcela era de 12,3%. Em 2010, de 16,4%.

Coincidindo com esse contexto macroeconômico, o preço de compra de imóveis registra alta, enquanto o valor do aluguel mostra uma tendência de desaceleração.

Dados do Índice FipeZAP Locação Residencial mostram que o aluguel encerrou 2024 com uma variação acumulada de 13,50%. Apesar de expressiva, essa variação representou desaceleração em relação aos dois anos anteriores. Em 2022, a valorização foi de 16,55%, e em 2023, de 16,16%. No mesmo período, o índice mostrou um avanço de 0,66% na valorização da venda, variação superior ao resultado observado em novembro, de 0,49%.

Onde morar em São Paulo com menos de R$ 2 mil

O preço médio mais alto de aluguel por metro quadrado no Brasil foi registrado na cidade de São Paulo. Para um imóvel de 50 metros quadrados, o valor médio de locação foi de R$ 2,8 mil.

Um levantamento do Quinto Andar a pedido da EXAME mostra, no entanto, que ainda há bairros para morar com menos de R$ 2 mil em um apartamento com o mesmo tamanho.

Tucuruvi, Freguesia do Ó, Sacomã e Vila Formosa são exemplos de bairros onde é possível morar gastando menos que este valor — mas sem considerar o valor do condomínio.

Veja mais opções na tabela abaixo, que considera o valor do aluguel por metro quadrado.