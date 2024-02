Tucuruvi: Como é morar nesse bairro que abriga uma das tradicionais escolas de samba de São Paulo

O Tucuruvi é um conjunto de bairros localizado na região de São Paulo que ficou muito conhecido em virtude da representatividade da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi.

A região apresenta diversas opções de lazer, contando até mesmo com restaurantes com vista para a Serra da Cantareira.

Onde fica o Tucuruvi?

O bairro do Tucuruvi, mais conhecido como distrito de Tucuruvi, está localizado na zona norte da cidade de São Paulo.

Com uma extensão de 9,44 km², o distrito engloba diversos bairros menores e, por essa razão, apresenta até mesmo uma subprefeitura, chamada Subprefeitura Santana/Tucuruvi.

Interessante lembrar, que o nome Tucuruvi deriva da língua tupi e significa, em linhas gerais, “gafanhoto-verde”, tanto que o mascote da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi é um gafanhoto.

Quanto custa morar no Tucuruvi?

Por se tratar de um distrito, no Tucuruvi existem alguns bairros menores e, apenas no bairro Jardim França pode ser considerado um bairro nobre.

Nesse sentido, é natural que se encontre um custo de vida mais elevado nesse bairro e, que faz com que a média do custo de alguns bens fique bem elevado.

A título de exemplo, os imóveis na região tem uma variação de preço que vai de R$ 183 mil a R$ 7 milhões, o que gera um valor de metro quadrado na região para uma média de R$ 6.318, ainda abaixo da média da cidade de São Paulo, mas mesmo assim ainda elevado.

Como é o transporte no Tucuruvi?

No distrito estão disponíveis, basicamente, três grandes formas de transporte, sendo a mais destacada o metrô Tucuruvi. Soma-se ao metro as ciclovias e o transporte público via ônibus.

Em relação ao metrô Tucuruvi, tem-se a Estação Tucuruvi, que foi inaugurada no ano de 1998, ele abriga a estação da linha que liga a região norte à região sul. Sua capacidade de atendimento é de 30 mil passageiros por hora.

A segunda estação do distrito é a Estação Parada Inglesa, que possui capacidade para atender mais de 20 mil pessoas por hora.

Em relação ao transporte via ônibus, existem cerca de 39 linhas que atendem a região nas mais diversas avenidas.

O Terminal Urbanos do distrito ainda apresenta 7 linhas chamadas intermunicipais, que tem como grande objetivo ligar a cidade de São Paulo a Guarulhos, fora algumas linhas que levam até Mairiporã.

Por fim, tem-se a opção das ciclovias, que se concentram nas divisas dos bairros que formam a região, mas ainda são pequenas em relação às demais ciclovias presentes em São Paulo.

Como é a segurança no Tucuruvi?

Para entender como é a segurança do Tucuruvi é importante recorrer aos dados apresentados pelo Mapa das Desigualdades.

Antes de partir para os dados sobre a segurança no bairro é fundamental lembrar que ele possui dois Distritos Policiais: 20º DP e 39° DP.

Voltando à questão da segurança no bairro, pode-se definir que a região é segura, já que o seu Índice de Exposição aos Crimes Violentos é relativamente baixo.

Além disso, em relação ao Mapa das Desigualdades, o distrito ficou com a sexta posição no ranking relativo a homicídios e não apresentou nenhum feminicídio no ano de 2022.

Assim, os crimes que se concentram na região são os de pequenos roubos e furtos, mas neles todos o distrito apresentou queda.

O que fazer no Tucuruvi?

O distrito do Tucuruvi apresenta uma extensa opção de atividades que vão desde culturais até passeios ao ar livre.

A grande referência cultural da região é, sem dúvidas, a Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, que realiza ensaios de preparação para o Carnaval de São Paulo todas as semanas e vira um grande atrativo para quem está na região.

Além dos ensaios da Escola de Samba, no Sesc de Santana são disponibilizadas diversas atividades e ainda abre espaço para apresentações de peças de teatro, exposições e demais atividades artísticas.

Agora se você não é muito fã de samba e prefere barzinhos e restaurantes, o distrito possui mais de 200 opções.

De todas elas se destaca o Massa na Caveira, para os amantes de pizza, o Bar de Vidro para aqueles que gostam de frequentar os botecos mais tradicionais, com petiscos típicos.

Somam-se as opções acima o Bistrô Vila Parolari, que além de sua culinária franco-italiana, presenteia os seus clientes com uma bela vista da Serra da Cantareira.

Agora, para quem ama atividades ao ar livre, o distrito não deixa a desejar. Contando com um Horto Florestal com mais de 1,87 km², cheio de lagos e bicas, além de toda a diversidade da Mata Atlântica.

Além do Horto, a região também apresenta o Parque da Juventude e o Parque Lions Clube Tucuruvi e a Biblioteca de São Paulo, que apresenta mais de 35 mil títulos literários em seu acervo.

Por fim, para os amantes dos shoppings, a região apresenta três opções: Shopping Metrô Tucuruvi, que leva esse nome por estar ligado a Estação Tucuruvi, o Shopping D e o Shopping Center Norte.

Qual a história do bairro do Tucuruvi?

Rodeado da Mata Atlântica, a primeira vez que o no Tucuruvi apareceu foi no ano de 1856, quando foi citado em uma escritura de compra e venda.

O seu nome, como foi mencionado anteriormente, vem do tupi-guarani e significa gafanhoto-verde, uma vez que a região era repleta desses insetos.

Após essa aparição, o primeiro lampejo de povoamento da região ocorreu em 1903, com a chegada do inglês William Harding.

Como quase toda a povoação no Brasil, o distrito do Tucuruvi começou de forma totalmente rural, mas logo na década de 1930, essas propriedades começaram a dar lugar à construção do bairro.

Apresentando uma constante evolução, o bairro se reinventou ao passar dos anos e construiu até mesmo um shopping plugado na Estação Tucuruvi.