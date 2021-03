YouPix dará curso grátis para criadores de conteúdo negros, trans, PcD e indígenas

A consultoria de negócios para influenciadores Youpix lança o primeiro Creators Boost do ano com foco em diversidade. Com oferecimento da Faber-Castell e Magalu e co-realização da Squid, a turma será 100% gratuita e as bolsas oferecidas para pessoas pretas, indígenas, transgêneros e com deficiência.

A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na Prática

Serão oferecidas bolsas integrais a 50 influenciadores e aspirantes e o formulário de inscrição está disponível no site até 14 de fevereiro.

O Creators Boost Diversidade acontecerá no mês de março e será dividido entre workshops, entrevistas e mentorias personalizadas. Todos os conteúdos objetivam capacitar os criadores para que eles possam estabelecer uma carreira sólida e duradoura. Os temas tratados durante a aceleração vão desde valor e propósito, até pontos práticos como precificação do trabalho e negociação.

"Potencializar projetos de grupos minorizados e invisibilizados é essencial para o mercado de creators crescer com bases cada vez mais diversas e sem deixar ninguém para trás” afirma Bia Granja, fundadora da Youpix. "Inclusive, em uma pesquisa inédita feita em 2020 sobre creators pretos, vimos que criadores brancos ganham em média 12% a mais que outros. Acreditamos que temos um papel fundamental para mudar esse cenário, capacitar pessoas e promover um mercado mais diverso e inclusivo”, complementa.

"Ao apoiar o Creators Boost Diversidade, a Faber-Castell reforça seu compromisso em usar o poder da criatividade para transformar a vida das pessoas e criar um mundo melhor e mais justo para todos”, afirma Flavia Giordano, diretora de marketing da Faber-Castell Brasil.

Para desenvolver todo o conteúdo, o programa conta com mais de vinte especialistas e criadores profissionais, entre eles estão Ana Paula Passarelli (Brunch), Michelle Kutnikas (Facebook), Ananda Cantarino (Youtube), Konrad Dantas (Kondzilla), e outros importantes da cena digital do país.

Já o Magalu apoia o projeto há 5 anos. "Iniciativas como a desta edição, com foco em inclusão e diversidade, são fundamentais para o desenvolvimento e amadurecimento do nosso mercado de conteúdo e influência no Brasil. É um passo muito importante, que irá ajudar a potencializar ainda mais as vozes de criadores de conteúdo que representem editorias muitas vezes invisibilizadas e tão representativas para a nossa sociedade", diz Pedro Alvim, gerente de marca e redes sociais do Magazine Luiza.

As pessoas contempladas com a bolsa vão passar por 5 dias de aceleração, com aulas e workshops que foram desenhados dentro de uma narrativa para que os influenciadores evoluam com seu produto e negócio. "O Creators Boost é um programa que já provou seu valor na capacitação de influenciadores para o mercado para alavancar a visibilidade. Nesta edição estamos buscando democratizar e dar oportunidade para quem está mudando o mercado de influência como o conhecemos", diz Felipe Oliva, cofundador e presidente da Squid.

O programa, que busca apoiar o desenvolvimento de criadores de conteúdo e a profissionalização da indústria, acontece desde 2017 e já acelerou mais de 600 projetos. De quem já participou do Boost 60% aumentou o faturamento; 75% gerou novos negócios e parcerias; 84% melhorou a entrega do conteúdo e 47% aumentou o engajamento.