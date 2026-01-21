Marketing

Apresentado por LOJAS RENNER S.A.

Rádio Renner chega ao YouTube e transforma música em estratégia de marca

Iniciativa amplia a experiência das lojas físicas para o digital, com sets exclusivos e DJs que traduzem estilos e momentos do dia a dia

Rádio Renner: iniciativa digital leva a ‘vibe Renner’ para qualquer lugar e a qualquer hora (Renner/Divulgação)

Rádio Renner: iniciativa digital leva a ‘vibe Renner’ para qualquer lugar e a qualquer hora (Renner/Divulgação)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09h34.

Última atualização em 21 de janeiro de 2026 às 09h34.

Quem já entrou em uma loja Renner sabe que a trilha sonora é parte essencial da experiência. A música é responsável por criar uma atmosfera de descontração no ambiente, além de acompanhar tendências e gerar conexão com os clientes. Pensando em tornar essa conexão ainda mais forte, a empresa lança o projeto musical Rádio Renner. A iniciativa, em formato de um canal no YouTube, amplia a presença da marca para além do ponto de venda físico, levando a “vibe Renner” para qualquer lugar e a qualquer hora.

De acordo com a empresa, além de fortalecer a relação da Renner com o público, o projeto nasce para ocupar o território musical de forma autêntica e conectada ao comportamento contemporâneo. Trata-se de uma extensão do que já acontece nas lojas, agora com um toque digital: sets que traduzem estilos, sensações e diferentes momentos do cotidiano, disponíveis sob demanda.

Para a estreia, a Rádio Renner apresenta DJs que representam diversidade, identidade e expressão artística, como Pathy DeJesus, Lys Ventura, Luísa Viscardi e Giu Nunez. Cada set foi pensado para acompanhar diferentes situações, do ritual de se arrumar para sair ao momento de relaxar em casa, reforçando a ideia de que sempre há uma trilha sonora perfeita para qualquer ocasião.

Moda, comportamento e conexão emocional

Sets para todos os gostos: inspirada em referências como os listening bars, a Rádio Renner aposta em uma estética autêntica e sensorial (Renner/Divulgação)

Todos os sets estão disponíveis no canal oficial da Renner no YouTube, e os conteúdos podem ser acessados a qualquer momento.

“A música é parte da nossa história e do jeito que nos conectamos com as pessoas. Com a Rádio Renner no YouTube, ampliamos essa experiência incrível para o digital, criando conteúdos que unem moda, comportamento e sonoridades que inspiram”, afirma Renata Altenfelder, CMO das Lojas Renner S.A.

Além de ampliar o alcance da marca no ambiente digital, o projeto reforça um posicionamento importante para a companhia: valorizar a diversidade e dar espaço a diferentes vozes. A Rádio Renner destaca artistas mulheres que usam a arte sonora como forma de expressão e estilo de vida, fortalecendo uma narrativa alinhada aos valores da empresa.

Inspirada em referências como os listening bars, espaços conhecidos por oferecer experiências sonoras imersivas e intimistas, a Rádio Renner aposta em uma estética próxima, autêntica e sensorial. Os moods musicais traduzem estados de espírito e situações cotidianas, aproximando ainda mais a marca de seu público.

“Queremos estar presentes nos momentos que importam para nossos clientes, de forma leve e verdadeira, seja nas lojas físicas ou no ambiente online”, finaliza a CMO.

Acompanhe tudo sobre:branded-content

Mais de Marketing

Aline Campos no BBB 26: relembre 6 campanhas da 'Verão' da Itaipava

Soft power dos EUA recua em 2026 — e China se aproxima da liderança

As marcas mais valiosas do mundo somam US$ 10,4 tri — e só uma é brasileira

A empresa não é mais só do acionista — e o marketing ainda não entendeu

Mais na Exame

Future of Money

Condições de mercado do bitcoin sinalizam melhora, aponta Glassnode

Mercados

Banco Central decreta liquidação da Will Financeira, controlada pelo Master

Negócios

A startup que cresce 10% ao mês e faz de microdistribuidores operadores da economia circular

EXAME Agro

Confira lista dos dez países que mais compraram café do Brasil em 2025