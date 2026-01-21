Rádio Renner chega ao YouTube e transforma música em estratégia de marca

Quem já entrou em uma loja Renner sabe que a trilha sonora é parte essencial da experiência. A música é responsável por criar uma atmosfera de descontração no ambiente, além de acompanhar tendências e gerar conexão com os clientes. Pensando em tornar essa conexão ainda mais forte, a empresa lança o projeto musical Rádio Renner. A iniciativa, em formato de um canal no YouTube, amplia a presença da marca para além do ponto de venda físico, levando a “vibe Renner” para qualquer lugar e a qualquer hora.

De acordo com a empresa, além de fortalecer a relação da Renner com o público, o projeto nasce para ocupar o território musical de forma autêntica e conectada ao comportamento contemporâneo. Trata-se de uma extensão do que já acontece nas lojas, agora com um toque digital: sets que traduzem estilos, sensações e diferentes momentos do cotidiano, disponíveis sob demanda.

Para a estreia, a Rádio Renner apresenta DJs que representam diversidade, identidade e expressão artística, como Pathy DeJesus, Lys Ventura, Luísa Viscardi e Giu Nunez. Cada set foi pensado para acompanhar diferentes situações, do ritual de se arrumar para sair ao momento de relaxar em casa, reforçando a ideia de que sempre há uma trilha sonora perfeita para qualquer ocasião.

Moda, comportamento e conexão emocional

Sets para todos os gostos: inspirada em referências como os listening bars, a Rádio Renner aposta em uma estética autêntica e sensorial (Renner/Divulgação)

Todos os sets estão disponíveis no canal oficial da Renner no YouTube, e os conteúdos podem ser acessados a qualquer momento.

“A música é parte da nossa história e do jeito que nos conectamos com as pessoas. Com a Rádio Renner no YouTube, ampliamos essa experiência incrível para o digital, criando conteúdos que unem moda, comportamento e sonoridades que inspiram”, afirma Renata Altenfelder, CMO das Lojas Renner S.A.

Além de ampliar o alcance da marca no ambiente digital, o projeto reforça um posicionamento importante para a companhia: valorizar a diversidade e dar espaço a diferentes vozes. A Rádio Renner destaca artistas mulheres que usam a arte sonora como forma de expressão e estilo de vida, fortalecendo uma narrativa alinhada aos valores da empresa.

Inspirada em referências como os listening bars, espaços conhecidos por oferecer experiências sonoras imersivas e intimistas, a Rádio Renner aposta em uma estética próxima, autêntica e sensorial. Os moods musicais traduzem estados de espírito e situações cotidianas, aproximando ainda mais a marca de seu público.

“Queremos estar presentes nos momentos que importam para nossos clientes, de forma leve e verdadeira, seja nas lojas físicas ou no ambiente online”, finaliza a CMO.