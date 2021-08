Wine faz promoção de vinhos e cliente paga apenas metade da compra

O Dia da Pendura, celebrado em 11 de agosto, é marcado pelo momento em que os acadêmicos de direito comem, bebem e penduram suas contas, sendo um terror para os comerciantes. Mas para resignificar a data, o e-commerce de vinhos Wine permitirá que os clientes paguem apenas metade do valor do carrinho de compras.

Na prática, ao comprar 12, oito ou quatro vinhos, por exemplo, o consumidor vai pagar o preço de apenas seis, quatro ou duas garrafas do mesmo rótulo, respectivamente, nas compras feitas via app, site ou lojas físicas.

Em 2020, o primeiro ano da campanha, a ação durou dois dias, mas neste ano a marca decidiu ampliar para cinco dias de Pendura Wine. A promoção inicia dia 11 e vai até o dia 15 de agosto, a depender da disponibilidade do estoque. Além disso, a Wine irá arcar com o custo do frete de todos os clientes.

“Agosto é originalmente conhecido por ser um mês longo e do ‘desgosto’, por isso, criamos uma ação para levar mais alegria às casas de nossos clientes e provar que com um bom rótulo de vinho é possível superar qualquer desafio”, diz Gabriel Benz, head de e-commerce da Wine.

A campanha do Dia da Pendura terá ações com influenciadores sommeliers, trazendo dicas sobre os melhores rótulos, e banners promocionais em veículos de mídia. Além disso, a empresa criou um vídeo teaser que será veiculado no YouTube.

“Essa data ficou conhecida em todo o país com bares e restaurantes recebendo advogados e estudantes de direito consumindo no local e deixando a conta ‘pendurada’ para o dono do estabelecimento pagar. Para desconstruir essa ideia, resolvemos criar uma campanha onde todos ficam felizes, pois arcamos com metade do carrinho de nossos clientes”, diz Benz.