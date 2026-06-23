Brand Memory: Meta aposta em IA para criar anúncios alinhados à identidade das marcas

Quem trabalha com marketing e publicidade costuma dizer que um dos segredos para a construção de uma marca relevante é criar memórias. E uma nova ferramenta apresentada pela Meta pode deixar esse trabalho para a inteligência artificial.

Apresentada nesta terça-feira, 23, durante o Cannes Lion 2026, a solução chamada Brand Memory usa IA para analisar o portfólio de anúncios de uma empresa e, assim, aprender tudo sobre a mesma — desde a identidade da companhia até o tom de comunicação com os clientes.

Segundo a Meta, a ideia é que a partir dessas referências, a plataforma consiga gerar novas peças respeitando aspectos como linguagem, identidade visual e posicionamento. Tudo isso em segundos.

Para garantir essa entrega, a Meta propõe às agências uma integração da ferramenta ao seu dia a dia, e não o uso isolado. "Para começar, estamos colaborando com a WPP para trazer essa experiência para dentro do WPP Open, permitindo que as agências diagnostiquem, gerem e escalem criativos de alto desempenho para seus clientes sem alterar seus processos internos", disse a empresa durante o anúncio.

Agentes e otimização

Além da Brand Memory, a Meta anunciou outro eixo da estratégia envolve o Meta Business Agent, plataforma de agentes de IA voltada para interações com consumidores em aplicativos de mensagens.

Segundo a companhia, mais de um milhão de empresas já utilizam a ferramenta, que pode ser conectada a sistemas corporativos para automatizar atendimentos, oferecer recomendações e apoiar processos de vendas.

A big tech também está ampliando funcionalidades já presentes no Gerenciador de Anúncios. Entre elas está a expansão dos recursos de geração automática de textos, que passarão a incluir frases inseridas diretamente nas imagens utilizadas nas campanhas.

A empresa também apresentou a inclusão de novos idiomas em suas ferramentas de tradução e narração automática em vídeos. O português está entre as línguas adicionadas, juntamente com francês, alemão, italiano, árabe, chinês e hindi, entre outras.

Outro recurso em fase de testes é um sistema integrado de aprovação criativa, voltado a acelerar o processo de revisão e alinhamento entre anunciantes e equipes responsáveis pelas campanhas.

Meta Creator Marketing Hub

A Meta também anunciou a criação do Meta Creator Marketing Hub, que une os ambientes de marketing de criadores da empresa: Creator Marketplace e o Partnership Ads Hub.

Segundo a empresa, a nova plataforma tem como objetivo facilitar a descoberta de criadores e até a localização de conteúdos relacionados à sua marca.

A ferramenta será disponibilizada ao público ainda este ano.