Volkswagen estreia no mercado de vans com a China: 'É um novo capítulo da nossa história', diz CEO

Aos 45 anos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus decidiu acelerar em uma nova direção. Conhecida pela fabricação de caminhões e ônibus, a montadora está investindo R$ 300 milhões para entrar no mercado brasileiro de vans e veículos utilitários, em uma parceria com a fabricante chinesa SAIC Maxus.

A nova aposta da companhia é a família VW Tempest, que chega ao mercado brasileiro em janeiro de 2027, com quatro modelos e 11 versões destinadas ao transporte de cargas e passageiros.

Mesmo antes do início oficial da comercialização, a montadora já registra mais de 1.000 unidades negociadas, segundo Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, em entrevista exclusiva à EXAME.

"Com a VW Tempest, não estamos apenas entrando em um novo segmento. Estamos ampliando as fronteiras da Volkswagen Caminhões e Ônibus e levando para vans e utilitários tudo o que construímos em 45 anos: engenharia sob medida, qualidade máxima, robustez e compromisso com a operação dos nossos clientes", afirma Cortes, que preside da Volkswagen Caminhões e Ônibus há 26 anos.

A expectativa é aproveitar a experiência de mais de quatro décadas no setor de transportes para conquistar um novo público, formado por pequenos empreendedores, empresas de logística e grandes operadores de frotas.

A estreia ocorre em um momento de transformação do setor automotivo, marcado pelo avanço das fabricantes chinesas, pela eletrificação dos veículos e pela busca das empresas por soluções de transporte mais eficientes.

Com a nova linha, a Volkswagen passa a contar com mais de 70 opções de veículos em seu portfólio, o maior de sua história e traz mais uma opção para acelerar o negócio que faturou no último ano R$ 16,8 bilhões.

Fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus: empresa faturou no último anos R$ 16,8 bilhões e entra em nova categoria em 2026 (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)

Por que a Volkswagen fez uma parceria com uma fabricante chinesa?

Para entrar no mercado de vans e utilitários, a Volkswagen Caminhões e Ônibus decidiu apostar em uma parceria com a SAIC Maxus, fabricante chinesa especializada em veículos comerciais.

A estratégia reúne duas competências:

a experiência da empresa chinesa no desenvolvimento e na produção de vans e

o conhecimento da engenharia brasileira sobre as condições de transporte na América Latina.

A parceria também permite à Volkswagen acelerar sua entrada em um mercado no qual ainda não atuava diretamente com uma linha própria de utilitários.

Os veículos são produzidos nas cidades chinesas de Wuxi e Nanjing, mas passaram por um processo de adaptação conduzido pela engenharia brasileira.

"Parceria, para nós, nunca significou simplesmente dividir tarefas. Significa compartilhar conhecimento, somar especializações e assumir juntos a responsabilidade pelo resultado", afirma Cortes.

A cooperação entre as duas fabricantes também aproveita o relacionamento de mais de quatro décadas entre o Grupo Volkswagen e a SAIC Motor, controladora da SAIC Maxus.

Quais são as novas vans da Volkswagen?

A nova família VW Tempest chega ao mercado com quatro modelos, desenvolvidos para diferentes necessidades de transporte.

A VW Tempest Cargo é um furgão destinado ao transporte de mercadorias, com diferentes capacidades de carga e volume.

Já a VW Tempest Minibus é voltada ao transporte de passageiros e tem capacidade para até 15 pessoas, além do motorista.

A linha inclui ainda a VW Tempest Window, versão com janelas destinada a transformações específicas, e a VW Tempest Truck, modelo chassi-cabine que pode receber implementos como baús de carga e equipamentos frigoríficos.

Os veículos terão motor 2.0 de quatro cilindros, com 174 cavalos de potência, transmissão manual de seis velocidades e recursos de tecnologia e segurança.

A proposta da montadora é atender desde pequenos empreendedores até grandes empresas que dependem de veículos comerciais para suas operações.

Volkswagen prepara mais de 150 pontos de atendimento no Brasil

A entrada no novo segmento também exigirá investimentos na estrutura comercial e de pós-vendas da montadora.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus prepara a implantação de mais de 150 VW Van Centers, espaços de atendimento especializados em vans e utilitários, integrados à rede de concessionárias existente.

Além disso, a companhia prevê a abertura de lojas exclusivas para o segmento em cidades estratégicas, como São Paulo e Curitiba.

A rede de concessionárias está investindo aproximadamente R$ 60 milhões em novas estruturas, equipamentos, ferramentas e estoques de peças.

A fabricante também anunciou um investimento inicial de R$ 20 milhões em sua estrutura de peças de reposição, que contará com um novo centro logístico em Cajamar, na Grande São Paulo.

A escolha da região está relacionada à proximidade com grandes centros de distribuição do comércio eletrônico e importantes corredores de transporte.

Outra frente envolve a capacitação dos profissionais que trabalharão com os novos veículos. A expectativa é oferecer mais de 120 mil horas de treinamento até o fim de 2027, incluindo vendedores, gerentes, mecânicos e eletricistas da rede brasileira.

A expansão também poderá abrir oportunidades de contratação nas concessionárias parceiras, à medida que a operação crescer.

Vans serão produzidas no Brasil?

Neste primeiro momento, os veículos da família VW Tempest serão produzidos na China, nas fábricas da SAIC Maxus em Wuxi e Nanjing.

Depois da fabricação, os modelos seguem por ferrovia até o porto de Xangai e são transportados por navio até o Rio de Janeiro.

No Brasil, os veículos passam pelo novo Centro de Qualidade de Entrega da Volkswagen Caminhões e Ônibus, instalado a aproximadamente dois quilômetros da fábrica da companhia em Resende, no Rio de Janeiro.

A unidade conta com cerca de 2 mil metros quadrados de área coberta e 8,5 mil metros quadrados de pátio, destinados às etapas finais de inspeção e preparação dos veículos antes do envio às concessionárias.

“A próxima fase do projeto envolve a regionalização da manufatura e a ampliação da participação de componentes locais”, afirma o presidente.

A companhia, no entanto, ainda não divulgou uma data para o início de uma eventual produção regional dos modelos.

Argentina será o primeiro destino internacional em 2027

A Volkswagen Caminhões e Ônibus também pretende levar sua nova linha de vans e utilitários para outros mercados da América Latina.

O primeiro destino será a Argentina, no primeiro semestre de 2027, com a chegada de três modelos: Cargo, Minibus e Truck.

No país vizinho, a linha terá nove versões, destinadas a diferentes aplicações no transporte de cargas e passageiros.

A expansão internacional será acompanhada por uma estrutura de atendimento e pós-vendas, com disponibilidade de peças, serviços especializados e suporte técnico.

A estratégia faz parte do plano da montadora de ampliar sua presença regional e diversificar sua atuação para além dos segmentos tradicionais de caminhões e ônibus.

Uma nova fase para a Volkswagen aos 45 anos

A entrada no mercado de vans ocorre em um ano simbólico para a Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A companhia iniciou suas operações em 1981, após a aquisição da operação brasileira da Chrysler, e construiu sua trajetória com foco no desenvolvimento de veículos comerciais adaptados às necessidades do transporte nacional.

Em 1996, inaugurou a fábrica de Resende, no Rio de Janeiro, que se tornou conhecida pelo Consórcio Modular, modelo de produção no qual fornecedores estratégicos participam diretamente da montagem dos veículos.

Ao longo das décadas seguintes, a montadora ampliou sua presença internacional, avançou no segmento de caminhões extrapesados e passou a investir em tecnologias de eletrificação e conectividade.

Agora, a companhia busca aproveitar essa experiência para conquistar espaço em uma nova categoria de veículos comerciais.

“Já temos o portfólio mais completo de caminhões e ônibus do mercado e, agora, vamos ampliar nossa atuação nos comerciais leves, com veículos em categorias nas quais não competíamos”, afirma Cortes. “É o início de um novo capítulo da nossa história”.

Linha de produção da fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende, no Rio de Janeiro (Volkswagen Caminhões e Ônibus/Divulgação)

Uma montadora brasileira que fatura R$ 16,8 bilhões

Criada em 1981, a partir da aquisição da operação brasileira de caminhões da Chrysler, a Volkswagen Caminhões e Ônibus nasceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e construiu sua trajetória como uma das principais fabricantes de veículos comerciais da América Latina.

Atualmente, a companhia pertence ao Grupo TRATON, conglomerado controlado pelo Grupo Volkswagen e que também reúne marcas como Scania, MAN e International.

Com sua principal fábrica localizada em Resende, no Rio de Janeiro, a montadora encerrou 2025 com receita líquida de R$ 16,8 bilhões e lucro operacional de R$ 2 bilhões, segundo seu relatório de sustentabilidade.

Apesar do porte, a fabricante enfrenta desafios para crescer. Em 2025, a receita do segmento Volkswagen Truck & Bus, divulgada em euros pelo Grupo TRATON, caiu 5% em relação ao ano anterior. O volume de veículos vendidos, por outro lado, avançou 1%, para 46.171 unidades.

No Brasil, a Volkswagen manteve a liderança do mercado de caminhões pelo 22º ano consecutivo, com 26,6% de participação.

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