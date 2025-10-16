Uber e Livelo dão passagens, hospedagem e ingresso para o show final da Tardezinha

A Uber e a Livelo lançaram a campanha “No Ritmo dos Pontos”, que vai sortear cinco pacotes de viagem para o show de encerramento da turnê Tardezinha 10 anos, no Rio de Janeiro, em 13 de dezembro. A ação é uma forma de celebrar a parceria entre as duas empresas, firmada em agosto.

O sorteio contempla cinco CPFs, cada um com direito a um acompanhante, incluindo passagens aéreas de ida e volta, duas diárias de hospedagem e dois ingressos para o show. Um dos vencedores também participará de um meet & greet com Thiaguinho, idealizador do evento ao lado de Rafael Zulu.

Segundo Marco Cruz, diretor de novos negócios da Uber no Brasil, a iniciativa visa reforçar a conexão entre mobilidade e experiência. “A Uber está presente nos momentos que realmente conectam as pessoas. Como patrocinadora da Tardezinha, unimos a conveniência da mobilidade com a emoção da música. Agora, com a Livelo, estamos indo além: transformamos os gastos do dia a dia em uma experiência exclusiva no Rio. Essa é uma das formas de materialização do valor da nossa parceria”, diz, em comunicado.

Para participar, o usuário deve ter as contas Uber e Livelo vinculadas no aplicativo da Uber e se cadastrar no site noritmodospontos.com.br com o mesmo CPF registrado na Livelo. A cada 30 pontos Livelo acumulados em viagens com a Uber, o participante ganha um número da sorte, limitado a 100 números por CPF. O período de acúmulo e cadastro vai de 16 de outubro a 14 de novembro, e o resultado será divulgado em 1º de dezembro.

Os assinantes do Uber One recebem 1 ponto Livelo a cada R$ 2 gastos em qualquer viagem, enquanto os demais usuários acumulam 1 ponto a cada R$ 3 nas modalidades Uber Black, Comfort e Reserve. Assinantes também têm 10% de cashback em créditos Uber One em viagens elegíveis e acesso a motoristas com melhores avaliações. Os termos e condições completos estão disponíveis no site da campanha, que, segundo as marcas, tem certificado de autorização.

Para André Fehlauer, CEO da Livelo, o sorteio é uma extensão do programa de recompensas. “Nossa parceria com a Uber, que permite o acúmulo de pontos em viagens com o aplicativo, é um sucesso desde o lançamento, e nada melhor do que celebrá-la com um prêmio que possibilita aos clientes a chance de vivenciar uma grande experiência”, finaliza.

Um projeto bilionário

Conforme mostrou a EXAME, o projeto Tardezinha, criado por Thiaguinho, Rafael Zulu e Rafael Liporace, se consolidou como um dos maiores negócios da música brasileira, com R$ 1,8 bilhão em faturamento acumulado desde 2015. Só a turnê de 2023 movimentou R$ 300 milhões, com 750 mil ingressos vendidos, e colocou o artista no mesmo patamar de grandes festivais, cuja receita pode chegar a R$ 500 milhões.

O formato, que começou como uma roda de samba entre amigos, transformou-se em uma estrutura que envolve 30 mil profissionais e 100 mil empregos gerados por turnê, com shows em estádios de até 44 mil pessoas no Brasil e no exterior.

Entre os pilares do sucesso estão as parcerias locais e a operação da Bilheteria Digital, que coordena vendas antecipadas e logística simultânea em diferentes cidades. “Entregar estádios lotados toda semana com a mesma energia e carinho de um show para 2 mil pessoas é complexo, mas é isso que fazemos”, afirmou Guilherme Feldman, CEO da Bilheteria Digital.

Segundo Rafael Liporace, produtor e sócio do projeto, o modelo criado pela Tardezinha inspirou novas turnês de pagode e samba, como o Numanice, de Ludmilla, que já faturou R$ 185 milhões. O formato também impulsionou a internacionalização do gênero, com apresentações em Lisboa e Luanda, ampliando o alcance da cultura brasileira.