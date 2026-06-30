Treze anos após aposentadoria, Beckham segue como estrela de comerciais da Copa

David Beckham se aposentou oficialmente dos gramados em maio de 2013. Ainda assim, treze anos depois, o ex-capitão da Inglaterra é um dos rostos mais vistos nos intervalos comerciais desta edição da Copa do Mundo.

Queridinho das marcas desde a época de atleta, atualmente Beckham estrela campanhas de empresas dos mais diversos segmentos. Adidas, McDonald's, Stella Artois, Pepsi e Lenovo são algumas das empresas que apostaram no astro para campanhas durante o mundial.

Segundo estimativas do mercado, Beckham deve faturar cerca de US$ 25 milhões apenas com contratos publicitários relacionados ao torneio.

Uma vez galáctico...

Com um patrimônio estimado em 1,185 bilhão de libras, Beckham é um dos ex-atletas de maior sucesso como empresário no mundo e, há muitos anos, tem feito escolhas que priorizam sua imagem e seus negócios.

Uma das decisões do atleta que ajudaram nesse amadurecimento empresarial ocorreu em 2007, quando Beckham trocou o Real Madrid pelo Los Angeles Galaxy. A mudança aproximou o jogador da indústria do entretenimento norte-americana e consolidou sua imagem como uma celebridade global.

Após a aposentadoria, Beckham passou a ocupar um espaço raro entre ex-atletas. Sua imagem extrapolou o futebol e passou a dialogar com moda, tecnologia, alimentação, bebidas, estilo de vida e entretenimento. É justamente essa versatilidade que explica por que empresas de setores completamente diferentes continuam apostando em sua imagem.

Uma Copa com mais publicidade

Beckham também tem mais espaço para aparecer nesta Copa do Mundo. Além das propagandas exibidas durante os tradicionais pré-jogo, intervalo e pós-jogo, esta edição conta com mais dois espaços publicitários importantes: os intervalos das pausas para hidratação.

Segundo dados da Warc Media, esta Copa deve movimentar aproximadamente US$ 10 bilhões em investimentos de marketing, impulsionados pela expansão do próprio torneio.