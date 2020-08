Tim troca pontos da recarga por desconto no BK, Magalu e sorteio de carro

As operadora telefonia Tim anuncia o programa TIM + Vantagens, que busca fidelizar o cliente ao oferecer mais benefícios. Na prática, quem carregar a partir de R$10 passa a acumular pontos no aplicativo do programa.

Com R$30 ou mais por mês, por exemplo, o cliente começa a ganhar bônus de 1GB para acesso livre à internet. Se no segundo mês consecutivo a recarga for de igual ou maior valor, o bônus sobe para 2GB, e ainda, se no terceiro mês seguido a compra se repetir, ele ganha 3GB de dados e seguindo a mesma frequência do quarto mês em diante, o bônus se mantém. A partir do quinto mês, ele recebe o convite TIM Beta e pode conseguir até 20 GB mensais.

Outra opção é juntar os pontos para trocá-los por desconto na compra de smartphones nas lojas da TIM ou vouchers em parceiros como, Americanas.com, Magazine Luiza e Burger King. Os pontos também poderão ser trocados por um número da sorte para os sorteios de carros e motos zero quilômetro.

“O conceito principal é: quanto mais o cliente recarrega, mais vantagens ele tem”, afirma João Stricker, head de marketing consumer da TIM Brasil. “O objetivo é entregar mais benefícios para o usuário, inclusive por meio de parcerias fora do mundo de telecom”.