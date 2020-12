Tim dá 3 mil reais de desconto em smartphone na campanha de Natal

Depois de oferecer mais de 5 mil reais de desconto na Black Friday, a Tim lança a campanha de Natal também com descontos agressivos. Entre as principais ofertas, está Samsung Galaxy S20 (FE) por menos da metade do preço, passando de R$ 4.499 para R$ 1.999. Já o Galaxy S20 tem desconto de R$ 3 mil, saindo de R$ 5.499 para R$ 2.499. O iPhone SE 64GB também está com preço especial: o aparelho sai de R$ 3.699 por R$1.999.

A pandemia está mexendo com a economia e os negócios em todo o mundo. Venha aprender o que realmente importa na EXAME Research

Os descontos nos três smartphones são válidos para o novo TIM Black Família 100GB, com assinatura inclusa da Netflix, HBO Go ou Youtube Premium, e o TIM Concierge, um canal de atendimento VIP.

Os clientes do plano TIM Black 25GB terão preços especiais no novo Moto G9 Plus, que passa de R$ 2.499 para R$ 1.349.

E os clientes TIM Controle podem adquirir o LG K52 sai de R$ 1.599 para R$ 899 nos planos elegíveis do segmento. Já o Samsung Galaxy A01 Core sai por R$499 e o Samsung Galaxy A11, a R$ 999, ambos com fidelização nos planos elegíveis do segmento.

Além das ofertas em smartphones, a TIM ainda oferece descontos em acessórios como o Powerbank i2Go Slim Pro 5000mAh de R$ 99 por R$ 59; carregador veicular Geonav 2XUSB, de R$ 39 por R$ 19; e o Fone Bluetooth JBL Tune 110BT, de R$ 119 por R$ 89. Mais informações sobre as ofertas, válidas até 4 de janeiro, estão disponíveis no site e lojas.