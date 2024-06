Terry Crews, de 'As Branquelas', é o novo embaixador da Shopee

Para celebrar o 4º aniversário dos vendedores brasileiros na plataforma, a Shopee anuncia nesta segunda-feira, 17, uma nova campanha estrelada pelo ator Terry Crews. Famoso por seus papéis em "As Branquelas" e "Todo Mundo Odeia o Chris", ele aparece como embaixador do 7.7, data do Aniversário Shopee.

O novo comercial conta com referências da carreira do ator, ao mesmo tempo em que remete características da Shopee e do Brasil. Na peça, ele desembarca no Rio de Janeiro direto para a comemoração do 7.7, em uma grande pilha de caixas de produtos. Ao longo do comercial, acessa o aplicativo, fala em português e faz a sua tradicional “dança do peitoral”.

A ação será veiculada em diversos canais de TV aberta e fechada, mídia online, redes sociais e aplicativo da marca. “A escolha do Terry Crews como embaixador de marca expressa a grandiosidade da campanha do 7.7. Além de ser um nome global atuando com exclusividade para a Shopee no Brasil, ele reúne as principais características de personalidade da nossa marca, sendo uma pessoa alegre, simples e acessível", explica Rodrigo Farah, head de marca e live commerce da empresa.

Segundo a marca, 27% dos seguidores de Terry Crews nas redes sociais são brasileiros, ficando atrás apenas dos norte-americanos, que representam 28%. Por isso, além da campanha, o astro participará de outras parcerias criativas, idealizadas e roteirizadas internamente, com a produção e direção da O2 Filmes, produtora do conceituado diretor de cinema Fernando Meirelles e uma das maiores do país.

“Foi prazeroso trabalhar em uma campanha com linguagem super gráfica, que nos deu a oportunidade de construir o universo apresentado do zero, a partir de colagens. Isso é um grande presente criativo. Outro aspecto interessante foi a oportunidade de dirigir em dupla. Mergulhamos juntos e foi muito rico porque compartilhamos de uma linguagem e sensibilidade em comum, mas temos perfis bem diferentes e complementares. Esse processo só foi possível graças à abertura e atenção criativa da Shopee”, contam André Gustavo Delão e Fernando Moreira, diretores da O2 Filmes.

Aniversário com cupons

A partir desta segunda, 17, até o dia 8 de julho, a plataforma inicia a temporada de promoções do segundo semestre. Nesta segunda, o marketplace oferece cupons de desconto de até R$ 50, ofertas com até 40% OFF e cupom extra de frete grátis nas compras acima de R$19. No 7.7 serão ofertados R$ 8 milhões em cupons de desconto além de voucher de frete grátis.

Um ano de Shopee Grátis

Durante o mesmo período promocional, a Shopee realiza novamente a promoção “1 ano de Shopee Grátis” que irá premiar três usuários com cupons semanais de R$ 500 para compras na plataforma.

Para concorrer, os usuários poderão comprar um bilhete da sorte por 2 Moedas Shopee ou nos pedidos a partir de R$ 100,00 em produtos de uma mesma loja, o cliente poderá resgatar dez números da sorte para participar do sorteio (sem precisar pagar as moedas por esses bilhetes). Para resgatá-los, basta acessar a área da promoção. O sorteio acontece no dia 10 de julho e os vencedores serão anunciados no dia 17 do mesmo mês.

Shopee Lives no Aniversário Shopee

O marketplace está preparando uma programação especial para sua nova campanha, incluindo as tradicionais lives com descontos, cupons e moedas. A programação começa no dia 17 de junho, com o "Esquenta 7.7" às 18h.

No dia 28 de junho, às 18h, durante a maratona de lives, a Shopee contará com Fred Nicácio para conduzir a transmissão especial do dia. Em seguida, às 19h, a Live do Lusca oferecerá mais oportunidades de economia. No dia 7 de julho, a Super Shopee Live terá seis horas de duração, divididas em três sessões de duas horas, às 13h, 16h e 18h.

Novo cenário com o “imposto das blusinhas”?

A Câmara dos Deputados aprovou o imposto sobre compras internacionais, como Shein, AliExpress e Shopee, de até US$ 50, conhecido como o "imposto das blusinhas". A medida faz parte da iniciativa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que prevê um incentivo de R$ 19,3 bilhões em cinco anos para a fabricação de veículos menos poluentes e conta com a proposta da taxação de compras de sites estrangeiros. O projeto agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O imposto será de 20% para compras de até US$ 50. Para compras entre US$ 50 e US$ 3 mil, a taxa será de 60%, com um desconto de US$ 20 sobre o valor final. Nos dois cenários, existirá a cobrança de 17% do ICMS.

AliExpress e Shein se posicionaram contra a medida, argumentando que o fim do De Minimis prejudicaria os consumidores e não resolveria a questão. Ambas reforçaram o compromisso com a democratização do acesso a itens internacionais. Já a Shopee apoiou o imposto, destacando seu foco no mercado local e o desenvolvimento do empreendedorismo e do ecossistema de e-commerce no Brasil, com mais de 3 milhões de vendedores brasileiros na plataforma.