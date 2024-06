A estratégia multirregião do Boticário para aumentar vendas durante as festas São João

Em 2024, O Boticário estará presente em mais de 20 festas de São João no Brasil. A marca de beleza aposta em uma comunicação que comemora a festividade em diferentes regiões do país e promete levar ao público experiências para enaltecer a cultura e as tradições nordestinas. A estratégia multirregião visa aumentar o engajamento com os consumidores e aumentar as vendas.

Somente no último ano, ao combinar mídia e conteúdo, por meio de influenciadores do Nordeste e franqueados, a companhia atingiu o número de 289 milhões em impacto de mídia, aumentando a intenção de compra da região, que levou mais de 90 mil consumidores às lojas, o dobro do registrado em 2022.

A participação em 18 festas, na ocasião, impactou mais de 4 milhões de pessoas e estimulou a experimentação de produtos com a distribuição de mais de 80 mil amostras. Conforme noticiou a EXAME, num ano difícil para o varejo, o Grupo Boticário foi na contramão, com uma alta de 30,5% nas vendas em geral, para R$ 30,8 bilhões – encostando na Natura &Co, que faturou R$ 34,7 bilhões no ano passado.

Este ano, entre os destaques das festas, está o São João de Caruaru, em Pernambuco, que deve receber cerca de 3,5 milhões de pessoas. Além do patrocínio às 14 celebrações no Nordeste, o Boticário estará em festas em diversos estados do país, como Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Rondônia e Roraima.

“Como marca imersa desde 2017 nas festividades, entendemos que há um papel de propor uma reflexão genuína: em uma vida com tantos desencontros, seja pela rotina, pelo estresse, estamos separando um tempo para os encontros com quem realmente importa em nossas vidas?", questiona Jacqueline Tobaru, diretora de marketing regional do Boticário.

"Para nós, o São João é esse momento especial, que faz as pessoas se encontrarem com a sua história e se reencontrarem com suas raízes. A campanha de 2024 revela a capacidade que o São João tem de unir famílias e promover os mais belos encontros e resgatar as memórias afetivas mais especiais", complementa.

Com o intuito de criar um pilar de conexão real com os consumidores, a marca promoverá ativações que envolvem experiências de gamificação, experimentação de produtos, conteúdo interativo, divulgações OOH, ações em novela e compras nas lojas.

Em Caruaru (PE), por exemplo, estão previstas ativações que recriam o ambiente das praças com coreto, típicas de cidades do interior. No local, será possível visitar a Casa da Beleza, onde consultoras e alunas formadas pelo curso Empreendedoras da Beleza, do Grupo Boticário, realizarão maquiagens usando produtos da linha Make B.

Para a experimentação de produtos, a empresa preparou a Barraca do Xêro, onde os consumidores poderão descobrir sua família olfativa favorita. Em outras regiões do Brasil, as festas juninas terão a presença da marca com brincadeiras e jogos tradicionais, além de brindes especiais para os participantes.

De acordo com a diretora de marketing, desde 2017, a empresa realiza campanhas voltadas para a valorização dos costumes nordestinos, envolvendo artistas e influenciadores locais. Além disso, desde 2018, apoia o Festival Folclórico de Parintins e, neste ano, é a marca oficial de beleza do evento.

“Para nós, marcarmos presença em eventos como esses, não apenas fortalece a nossa identidade na região, mas materializa a importância desses eventos para o Boticário. Em todas as ações, especialmente por sermos uma marca 100% brasileira, priorizamos refletir e enaltecer a diversidade das culturas e a integração do país”, finaliza.