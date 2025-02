SXSW 2025: palestra da futurista Amy Webb será transmitida ao vivo pela SP House

Uma das palestras mais aguardadas do South by Southwest 2025, a da futurista Amy Webb, será transmitida ao vivo pela SP House, iniciativa do Governo de São Paulo. O evento acontece no dia 8 de março, às 10h (horário local), em Austin, nos Estados Unidos.

CEO do Future Today Institute e professora da NYU Stern School of Business, Webb é conhecida por suas análises sobre o impacto da tecnologia no futuro dos negócios e da sociedade. No SXSW, ela apresenta anualmente o Relatório de Tendências Tecnológicas, que antecipa mudanças em inteligência artificial, biotecnologia e outras áreas.

Considerado um dos maiores eventos de inovação e criatividade do mundo, o SXSW tem o Brasil como seu segundo maior público. A EXAME estará na cobertura ao vivo direto do festival, acompanhando as principais discussões e insights apresentados por Webb.

A transmissão ao vivo estará disponível para todos que estiverem na SP House e será uma das primeiras ações da casa. A programação ainda inclui uma série de atividades entre os dias 8 e 11 de março, das 9h às 22h.

A SP House, organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, InvestSP (agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e Prefeitura de São Paulo, será um hub de oportunidades de negócios e investimentos internacionais, com uma programação focada em tecnologia, impacto social, economia criativa, jogos e audiovisual.

Além disso, terá uma estética voltada à cultura urbana e grafite, com shows e debates que reforçarão os temas de sustentabilidade e inovação. O espaço também contará com a presença de diversas secretarias e empresas do Governo do Estado, como as de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Abastecimento, além de empresas como Sabesp e Prodesp.

A SP House conta com o patrocínio de marcas como Ambev, Fundação Itaú, Itaú, Toyota, Sabesp e Prodesp. Ao longo do evento, essas empresas participarão de apresentações e debates sobre inovação, sustentabilidade e impacto social.