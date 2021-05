Subway lança seis novos sanduíches em parceria com a NBA

A rede de restaurantes Subway anuncia seis novos sanduíches com nomes de times campeões da liga americana de basquete, a NBA, após votação feita com o público. Idealizada pela Dentsu McgarryBowen, a campanha será veiculada até o fim de junho, período em que os sanduíches -- que podem ser customizados -- estarão disponíveis no cardápio dos restaurantes.

Que tal viajar mais no mundo pós-pandemia? Conheça o curso de liberdade financeira da EXAME Academy

“Está aberta a temporada de degustação dos melhores sanduíches, assistindo aos melhores jogos de basquete do mundo", diz Gabriel Ferrari, diretor de marketing da Subway Brasil.

A campanha conta com vídeos curtos em canais da TV paga - como ESPN e Viacom. Além disso, contará com posts e stories de influenciadores no Instagram.

As novidades

O Miami Heat é composto por pão parmesão e orégano, steak cheddar cremoso, pepperoni, queijo suíço, azeitona preta, tomate e chipotle picante. A opção o Toronto Raptors conta com o pão 3 queijos, frango teriyaki, bacon, muçarela ralada, tomate, azeitona preta e molho barbecue.

O que homenageará os Los Angeles Lakers contém pão italiano, frango defumado com cream cheese, salame, fatias de queijo cheddar, cebola roxa, alface e maionese. Por sua vez, o Boston Celtics conta com pão parmesão e orégano, carne Supreme, queijo suíço, pimentão verde, pepino e alface, sendo finalizado com maionese temperada.

Outra opção é Chicago Bulls, composto pelo pão manteiga temperada, por carne Supreme, pepperoni, muçarela ralada, azeitona, tomate e pimentão, sendo finalizado com o molho Supreme. Há, ainda, a opção Golden State Warriors, feito com pão 3 queijos, frango assado, dobro de queijo, muçarela ralada e fatias de queijo cheddar, cenoura, pimentão e molho caipira.

O preço de cada sanduíche sofre variação de acordo com a localização do restaurante.