Stanley mais fitness: conheça a nova coleção da marca com estilo esportivo e inspiração retrô

A Stanley, reconhecida por seus produtos térmicos para alimentos e bebidas, lançou duas novas coleções, "Your Way" e "Varsity", ampliando portfólio e reforçando posicionamento no segmento de lifestyle e bem-estar.

A estratégia faz parte do movimento da marca para diversificar sua base de consumidores e atender a diferentes estilos de vida, combinando funcionalidade e design. Exemplos disso foram os lançamentos Quencher, sucesso de venda, e Cross Bottle, apresentado durante a última edição do São Paulo Fashion Week (SPFW).

A nova coleção "Your Way", lançada estrategicamente durante o Mês da Mulher, demonstra um direcionamento para o público feminino, enquanto a "Varsity" mira consumidores com perfil esportivo.

Lançada estrategicamente durante o Mês da Mulher, "Your Way" reúne produtos com cores e acabamentos sofisticados. A ideia, conforme comunicado da marca, é que os produtos "acompanhem a mulher contemporânea em cada passo de sua rotina – da faculdade ao trabalho, passando pela academia – e celebrando essa jornada multifacetada."

A principal novidade é a garrafa térmica Slim Bottle (591ml), compacta e à prova de vazamentos, com capacidade para manter a bebida gelada por até 11 horas com adição de gelo. O modelo passa a integrar a linha Hidratação da marca e conta com tampa removível, bocal com abertura de fluxo moderado e design em três peças, que facilita a limpeza e a inserção de gelo.

Coleção Your Way chega com novas cores e acabamentos e produto inédito no portfólio, a garrafa Slim Bottle, com design em três peças, que facilita a limpeza e inserção de gelo (@otaviobruschi )

A coleção também inclui os já conhecidos Copo Quencher (1,18L) e Copo Térmico (473ml), que fazem parte do portfólio de hidratação e bar da Stanley, respectivamente. Os três produtos chegam com acabamentos metalizados – rose gold e dourado, sendo este último exclusivo da "Your Way" – e três novas opções de cores: Gilded Sugar (rosa claro), Gilded Pomegranate (vinho) e Gilded Celadon (azul claro).

Já a linha "Varsity" tem foco no segmento esportivo e no lifestyle casual, com design clássico e estampas vibrantes. Inspirada nos universos esportivo e da moda, a linha inclui dois dos modelos mais vendidos da Stanley: a Tumbler Térmico Flip Straw (887 ml) e a Garrafa Térmica Aerolight Fast Flow (710 ml).

Os produtos chegam ao mercado com três novas padronagens listradas: Cream Ash Stripes, em tons de preto, cinza e dourado; Cream Lilac Stripes, com listras em rosa, laranja e lilás; e Azure Stripes, que combina verde, vermelho e azul. Os modelos têm alças e tampas projetadas para facilitar o uso no dia a dia e são voltados para diferentes ocasiões, como trabalho, viagens e atividades esportivas.

Este movimento da Stanley reflete uma tendência crescente no mercado de bens de consumo: a transição de empresas tradicionalmente focadas em produtos funcionais para marcas lifestyle, que se integram ao estilo de vida e identidade dos consumidores.

Os novos copos e garrafas estão à venda com preços entre R$ 215 e R$ 415. Os itens podem ser encontrados no site oficial, em lojas físicas e em revendedores autorizados, como parte da estratégia omnichannel da marca para ampliar o acesso aos consumidores em diferentes canais de compra.

Stanley aposta nas coleções Your Way (esq.) e Varsity (dir.) visando atender desde os momentos mais sofisticados até os esportivos (@otaviobruschi (esq.) e @theusmacedo (dir.))

Reposicionamento

Fundada em 1913, a Stanley que um dia foi sinônimo de utensílios para acampamento, hoje conquista tanto amantes da natureza quanto blogueiras com o seu copo Quencher. Em quatro anos, sua receita saltou de US$ 70 milhões para US$ 750 milhões, segundo a CNBC Make It.

A transformação teve à frente Terence Reilly, ex-CMO da Crocs, que reposicionou a marca com cores vibrantes e um apelo emocional mais amplo. A estratégia apostou em redes sociais e no engajamento orgânico, priorizando pequenos influenciadores e consumidores leais em vez de grandes campanhas pagas.

O boca a boca digital gerou uma base fiel de embaixadores espontâneos, enquanto celebridades como Carrie Underwood ampliaram a visibilidade. O conteúdo gerado pelos usuários consolidou a comunidade da marca e reforçou sua autenticidade no mercado.

O mercado de garrafas térmicas e copos reutilizáveis tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado por marcas consolidadas como Stanley e Pacco, além de novos concorrentes como a Bink, que tem ganhado popularidade, especialmente no TikTok. Estima-se que o setor atinja um valor de mercado global de US$ 10 bilhões até 2027.