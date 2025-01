Dos amantes da natureza às blogueiras, Stanley fez de copos térmicos uma febre de US$ 750 milhões

Num dia qualquer, a cantora Carrie Underwood posta uma foto em suas redes sociais segurando um copo térmico colorido. Quilômetros de distância dali, a blogueira Bianca Andrade (Boca Rosa) aparece utilizando o mesmo copo.

Em ambos os casos, os copos não chamaram atenção apenas dos milhões de seguidores que as duas acumulam, mas também colocou em evidência o trabalho de uma das marcas mais antigas e inovadoras do mercado: a Stanley.

Fundada em 1913, a marca que um dia foi sinônimo de utensílios para acampamento, hoje conquista tanto amantes da natureza quanto blogueiras com o seu copo Quencher. E os números falam por si: em apenas quatro anos, a Stanley saltou de uma receita de US$ 70 milhões em 2019 para US$ 750 milhões em 2023, de acordo com números estimados pela CNBC Make It.

A estratégia por trás dessa transformação tem nome e sobrenome: Terence Reilly. O ex-CMO da Crocs trouxe para a Stanley a experiência de reposicionar marcas tradicionais, apostando em táticas de marketing que abraçassem o público de forma mais ampla e emocional. E foi exatamente isso que ele fez.

Ampliando o público-alvo

A Stanley, que por décadas era vista como uma marca essencialmente masculina, focada em entusiastas de atividades ao ar livre, percebeu que era hora de expandir seus horizontes. Sob a liderança de Reilly, a empresa introduziu cores vibrantes e designs que dialogavam diretamente com um público mais jovem e diverso. A estratégia foi transformar os copos em mais do que utensílios funcionais, mas um acessório de estilo de vida.

Leonardo Cirino, CMO da EXAME Educação e Saint Paul Escola de Negócios, descreve o impacto desse tipo de reposicionamento. "Quando o público conhece, confia e se identifica com a sua marca, fica mais fácil convertê-lo em cliente", diz. "Branding bem feito não só fortalece a marca, como potencializa os resultados de performance, tornando cada campanha mais eficiente."

Redes sociais como palco principal

No centro dessa revolução esteve o poder das redes sociais. Mas, diferente de muitas marcas que investem pesadamente em influenciadores digitais de grande porte, a Stanley optou por uma abordagem mais orgânica.

Pequenos influenciadores e clientes leais da marca foram recompensados por compartilharem suas experiências utilizando os produtos Stanley. O resultado? Um exército de embaixadores espontâneos, gerando recomendações autêuticas que impulsionaram a lealdade à marca.

Celebridades como Carrie Underwood ajudaram a dar visibilidade à Stanley, mas foi a conexão autêntica com consumidores comuns que realmente impulsionou o fenômeno. Esse “conteúdo gerado pelo usuário” não apenas construiu uma comunidade engajada, mas validou a marca de forma genuína.

A nova Stanley: mais do que copos térmicos

Hoje, a Stanley é muito mais do que uma marca de produtos para camping. É um símbolo de estilo de vida, um exemplo de como inovação e estratégias certeiras podem transformar um produto funcional em um fenômeno cultural.

Com um crescimento impressionante e um modelo de marketing que equilibra branding e performance, a Stanley se consolidou como um case de sucesso para empresas que buscam se reinventar e conquistar novos mercados.

E, ao que tudo indica, seu copo Quencher continuará sendo levantado tanto por aventureiros quanto por blogueiras em um futuro previsível.

