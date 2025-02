Diga adeus aos copos Stanley. Em 2025, as pessoas estão obcecadas por uma outra garrafa de água

O mercado de consumo é um organismo vivo. O que hoje é uma febre pode, em poucos meses, se tornar uma lembrança distante. Parece que deve ser assim com os copos Stanley e as garrafas Owala, marcas que dominaram o segmento de hidratação pessoal nos últimos anos, mas, em 2025, tudo indica que uma nova tendência vai substituir as antigas queridinhas: a Bink.

A startup, que nasceu como uma marca de produtos para bebês, percebeu um movimento sutil no comportamento do consumidor e tomou uma decisão que mudaria seu futuro. Ela migrou para o segmento de drinkware e, com a popularização de sua garrafa de água, se tornou a nova queridinha do varejo.

Mas o que levou a essa ascensão tão rápida? Simples: os dados.

O que empresas de sucesso têm? Decisões baseadas em dados

Empresas que prosperam são aquelas que não tomam decisões no escuro. Elas analisam dados, monitoram tendências e sempre ajustam suas estratégias.

É o caso da Blink que, ao perceber que consumidores buscavam produtos sustentáveis, personalizados e esteticamente atraentes, apostou em um modelo de vidro com cobertura de silicone e marcação de hidratação. Enquanto concorrentes como Stanley e Owala focavam em aço inoxidável e variedade de cores, a Bink encontrou um nicho desocupado e soube explorá-lo.

Como a Bink superou Stanley e Owala? Com inteligência de mercado

O nome desse processo estratégico de tomada de decisão é inteligência de mercado. Trata-se da capacidade de coletar, interpretar e utilizar dados para antecipar tendências, identificar oportunidades e minimizar riscos.

Seja você um empreendedor, executivo ou profissional de qualquer área, usar inteligência de mercado pode transformar sua forma de tomar decisões. Aqui estão três formas práticas de aplicar essa abordagem:

Monitore tendências constantemente Colete e analise dados de comportamento do consumidor Teste, ajuste e otimize constantemente Acompanhe a concorrência Crie personas para entender o público-alvo Utilize dados em tempo real Invista em tecnologia e automação Aposte no marketing baseado em dados Desenvolva uma cultura orientada a dados Adapte-se rapidamente às mudanças do mercado

O futuro pertence aos especialistas em inteligência de mercado

O mercado global está cada vez mais orientado por dados. Empresas que ignoram essa realidade e continuam apostando apenas em achismos tendem a perder espaço. E as grandes corporações já entenderam isso.

Startups de crescimento acelerado aplicam essa abordagem desde o primeiro dia. Profissionais que dominam essa habilidade se tornam indispensáveis, pois são capazes de transformar informações em estratégias lucrativas.

