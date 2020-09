Spotify lança nova campanha com Chico Buarque e Marilia Mendonça

O Spotify apresenta o ‘Music, Meet Podcasts’, sua primeira campanha global do ano, que revela a nova plataforma da marca, ‘Listening is Everything’. Traduzida para o português como “Escutar muda tudo”, a novidade tem como objetivo inspirar e conectar os ouvintes uns aos outros e ao mundo, através do poder da música e dos podcasts.

A campanha ‘Music, Meet Podcasts’ inclui uma série de vídeos digitais apresentado por artistas e podcasters, indo de Chico Buarque a Marília Mendonça, e do Café da Manhã ao Nerdcast. Os vídeos digitais destacam o conteúdo personalizado e com curadoria que mantém 300 milhões de ouvintes conectados ao Spotify.

A campanha ‘Music, Meet Podcasts’ será veiculada em 23 mercados da empresa por meio das redes sociais e mídias digitais. Além disso, a campanha conta com a animação ‘Same But Different’, que mostra como os ouvintes aproveitam música e podcasts em cada estado de espírito, momento ou atividade e que será veiculado em TV paga no Brasil.