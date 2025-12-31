Ano Novo: 10 frases de gratidão pelo ano de 2025

Ano novo: 10 frases que vão traduzir o que foi 2025 (Anna Makarenkova/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 00h01.
Com a chegada do Ano Novo, comemorado no dia 31 de dezembro, é comum olhar para trás e reconhecer os desafios enfrentados, as conquistas alcançadas e as pessoas que fizeram parte do caminho. Expressar gratidão se torna um gesto simples, mas poderoso, para encerrar ciclos e abrir espaço para novos começos.
Veja dez frases de agradecimento que são ótimas legendas para publicações de final de ano nas redes sociais:
1 - Obrigado, 2025, por cada aprendizado que me fez crescer, mesmo quando o caminho parecia difícil.
2 - Gratidão a este ano por todas as oportunidades que surgiram e pelos sonhos que começaram a ganhar forma.
3 - Obrigado, 2025, pelas pessoas que ficaram e pelas que ensinaram lições importantes antes de partir.
4 - Sou grato a 2025 por me mostrar que a resiliência é construída dia após dia.
5 - Obrigado a esses 365 dias pelos desafios que me tiraram da zona de conforto e ampliaram meus horizontes.
6 - Gratidão a esse ano por cada pequena conquista, muitas vezes silenciosa, mas cheia de significado.
7 - Obrigado, 2025, pelos momentos de pausa que me ensinaram a respeitar meu próprio tempo.
8 - Sou grato a tudo que vivi em 2025 por transformar erros em aprendizados e quedas em recomeços.
9 - Obrigado, 2025, por reforçar a importância de valorizar o presente e as relações verdadeiras.
10 - Gratidão a esse ciclo por tudo o que foi vivido, sentido e superado ao longo do ano. Valeu 2025!