Ano Novo: 10 frases de gratidão pelo ano de 2025

Mensagens simples para agradecer os aprendizados, desafios e conquistas que marcaram 2025

Ano novo: 10 frases que vão traduzir o que foi 2025 (Anna Makarenkova/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 00h01.

Com a chegada do Ano Novo, comemorado no dia 31 de dezembro, é comum olhar para trás e reconhecer os desafios enfrentados, as conquistas alcançadas e as pessoas que fizeram parte do caminho. Expressar gratidão se torna um gesto simples, mas poderoso, para encerrar ciclos e abrir espaço para novos começos.

Veja dez frases de agradecimento que são ótimas legendas para publicações de final de ano nas redes sociais:

1 - Obrigado, 2025, por cada aprendizado que me fez crescer, mesmo quando o caminho parecia difícil.

2 - Gratidão a este ano por todas as oportunidades que surgiram e pelos sonhos que começaram a ganhar forma.

3 - Obrigado, 2025, pelas pessoas que ficaram e pelas que ensinaram lições importantes antes de partir.

4 - Sou grato a 2025 por me mostrar que a resiliência é construída dia após dia.

5 - Obrigado a esses 365 dias pelos desafios que me tiraram da zona de conforto e ampliaram meus horizontes.

6 - Gratidão a esse ano por cada pequena conquista, muitas vezes silenciosa, mas cheia de significado.

7 - Obrigado, 2025, pelos momentos de pausa que me ensinaram a respeitar meu próprio tempo.

8 - Sou grato a tudo que vivi em 2025 por transformar erros em aprendizados e quedas em recomeços.

9 - Obrigado, 2025, por reforçar a importância de valorizar o presente e as relações verdadeiras.

10 - Gratidão a esse ciclo por tudo o que foi vivido, sentido e superado ao longo do ano. Valeu 2025!

