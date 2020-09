Serasa: Molejo te ajuda a “varrer” e quitar dívida com até 50% de desconto

A Serasa, startup e braço da Serasa Experian, convidou o cantor Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo para uma campanha que relembra o hit “Dança da Vassoura” e incentiva o consumidor a quitar suas dívidas digitalmente.

Para isso, o vocalista foi presenteado com um robô aspirador personalizado, decretando a aposentadoria da vassoura, que é a representação da forma “analógica” da limpeza.

Fazendo um paralelo com site Serasa Limpa Nome, que apenas no mês de agosto registrou quase 3 milhões de dívidas negociadas via site, app ou Whatsapp, mostra que tudo pode ser feito de forma digital.

Em uma ação conjunta com os parceiros Ativos S.A. e Recovery, os consumidores que tiverem débitos com ambas poderão ganhar 50% de desconto – ou mais – se pagarem a partir de 16 de setembro. A iniciativa contempla dívidas, que, em sua maioria, são dos segmentos financeiros, comerciais e de serviços (lojas, cartões de crédito, cheque especial, empréstimos e contas).

Campanha

Consumidores que interagiram com a marca recentemente nas redes sociais, e alguns influenciadores também foram contemplados com o robô aspirador na campanha desenvolvida pela agência interna do time de marketing da Serasa.

Segundo a empresa, as gravações aconteceram no Rio de Janeiro, na sala da casa do cantor, seguindo todas as recomendações e cuidados necessários. O acompanhamento do time da Serasa foi feito de forma online.