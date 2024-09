Rock in Rio terá mais de 100 artistas e influenciadores presentes em mega ação da Mynd

A Mynd, agência brasileira de marketing de influência e entretenimento, vai levar mais de 100 artistas e influenciadores, como Thaynara OG, Ed Gama, Urias e João Guilherme, para ações no Rock in Rio 2024. O festival, que ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro no Rio de Janeiro, contará com a presença da agência em parceria com 25 das 37 marcas patrocinadoras.

Fátima Pissarra, fundadora e CEO da Mynd, afirma que este será o maior Rock in Rio da história da agência. Foram fechados mais de 120 contratos com marcas para o festival. Entre elas, estão gigantes como Coca-Cola, Heineken e TikTok.

Além de campanhas planejadas, a Mynd estará no festival com um time especializado para aproveitar novas oportunidades de negócios em tempo real. Para Pissarra, o envolvimento da Mynd no Rock in Rio mostra como o marketing de influência segue sendo uma ferramenta de grande impacto para as empresas que buscam uma comunicação direta com seus públicos.

A Mynd, que completa sete anos de mercado em 2024, conta com um casting de mais de 400 artistas e influenciadores. Responsável por nomes como Xamã, Thiago Pantaleão e Luísa Sonza, que fará sua estreia no Palco Mundo, a Mynd alcançou um crescimento de 60% no faturamento no último ano em comparação com 2022.