Riachuelo, Herchcovitch e Disney se unem em collab para o Dia dos Pais

No mundo da moda, colaborações entre duas marcas, ou uma marca e um estilista, têm acontecido com frequência. É uma forma de trazer inovação para o produto e expandir a massa de consumidores. Menos usual é uma collab que une três referências distintas.

Para o Dia dos Pais, a Riachuelo convidou o estilista Alexandre Herchcovitch, com início de carreira ligada ao underground, e o mundo encantado da Disney para reinventar a camisa polo Pool Legacy, em peças para pais, filhos e filhas.

A Pool Legacy tem significado dentro da Riachuelo. A peça foi desenvolvida por Nevaldo Rocha, fundador da marca de roupa e varejista em 1985, e é produzida na fábrica da empresa no Rio Grande do Norte.

Novos contornos, caimentos e estampas

Sob a curadoria criativa de Herchcovitch, a Polo Pool Legacy traz agora novos contornos, caimentos e estampas. De forma atual, elementos próprios do estilista como a sua famosa caveira, o personagem mais amado do universo Disney, o Mickey Mouse, e a flâmula de Pool aparecem em vestidos, modelagens balonês e camisas manga longa com color block.

A ideia por trás da collab é celebrar os novos significados da paternidade e colocar os filhos como protagonistas das histórias, compartilhando suas visões sobre seus maiores ícones, os pais. Nessa campanha, Herchcovitch parece com seus filhos, Fernando e Bem, para reforçar a mensagem especial da data e a versatilidade das peças para toda a família.

A comunicação traz diferentes perfis de pais e suas conexões emocionais. Além de Alexandre Herchcovitch, estão presentes Marcelo D2 e Leandro Lima, acompanhados de seus filhos.