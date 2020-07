Riachuelo faz live de ofertas com show de Simone e Simaria e dicas de moda

Depois de atuar como parceira em shows virtuais de artistas do sertanejo como Luan Santana, Marília Mendonça e Gusttavo Lima, a Riachuelo resolveu criar a sua própria live. A proposta do evento, batizado de Live Commerce, é apresentar ofertas e produtos e ao mesmo oferecer entretenimento.

Apresentada pela jornalista Mônica Salgado, a live terá show da dupla Simone e Simaria e dicas de moda e beleza com as influenciadoras Andressa Suita e Mari Maria.

A proposta lembra o canal de TV de compras Shoptime. Os produtos e ofertas serão apresentados à cliente ao vivo. De sua casa, ela pode acessar o site da Riachuelo para buscar os produtos que mais a agradam, e procurar opções de cores e tamanhos. A live terá foco principalmente no público feminino.

A cliente também poderá interagir ao vivo pelas redes sociais, inclusive no TikTok. Influenciadoras da rede social farão desafios típicos da plataforma para mostrar as peças da marca. Quem assistir à live terá acesso a ofertas exclusivas. Entre um produto e outro, a cliente pode assistir ao show da dupla Simone e Simaria.

A Live Commerce vem depois do sucesso das parcerias da varejista nos shows virtuais realizados por artistas do universo sertanejo. A marca esteve presente em praticamente todas. Após a parceria nos shows online de Marília Mendonça e de Gusttavo Lima, que durou sete horas e meia, a Riachuelo afirma ter registrado mais de 50 mil downloads de seu aplicativo.

“Esse é um formato de vendas comum em outros países e que está chegando agora no Brasil. Vimos como as lives cresceram na pandemia e o papel que tiveram em trazer entretenimento. O que fizemos foi unir a parte de vendas com o entretenimento” afirma Elio Silva, diretor executivo de marketing da Riachuelo.

Para Silva, o formato traz a possibilidade de oferecer os produtos da marca sem interromper o momento de lazer do consumidor. “As campanhas de TV tradicionais cortam o entretenimento, a marca nunca está dentro do conteúdo. E quando você coloca um produto em um programa, muitas vezes ele fica num plano secundário, vira quase uma paisagem”, afirma.

Outra vantagem, segundo o executivo, é a possibilidade do diálogo em tempo real. “A cliente pode gostar de um vestido e perguntar: ‘Posso usar essa peça com qual tipo de sapato?’. E então receber dicas de moda da Mônica Salgado. As pessoas hoje querem outra abordagem das marcas, isso vai desde o propósito da marca até a forma como ela se comunica com o público”, diz.

A live de hoje começa às 20h e terá uma hora de duração. O evento será transmitido ao vivo no Youtube, Instagram e site da Riachuelo.

A Riachuelo já tem outras lives previstas. A próxima, como foco no Dia dos Pais, ocorrerá no dia 31 de julho, e terá como convidados o apresentador Otaviano Costa e o cantor Mumuzinho.

Marketplace

Além de buscar inovações na comunicação com o cliente, a Riachuelo tem trabalhado em uma plataforma de marketplace, a ser lançada no quarto trimestre do ano. A plataforma terá foco em moda e itens para a casa, dentre outras categorias. A Riachuelo já tem uma loja de decoração e utensílios de cozinha e vai abrir mais uma em setembro.

“Cm o marketplace, vamos poder vender móveis, eletrodomésticos de grande porte, eletroportáteis. Nosso diferencial será a curadoria, que será feita com a ajuda de nosso time de estilo, que já trabalha no desenho das peças da Riachuelo”, afirma Silva

Com isso, a Riachuelo passa a concorrer mais de perto com gigantes do varejo online como Magazine Luiza e B2W. A tese da varejista é de que, como a Riachuelo não só vende como também desenha produtos, a seleção de parceiros para o marketplace será mais acurada.