Resultados Digitais muda de marca e foca em expansão

A empresa de desenvolvimento de software para médias e pequenas empresas Resultados Digitais passa a adotar RD Station como marca corporativa. Prestes a completar 10 anos, a mudança reflete a nova estrutura da companhia que tem como objetivo preparar o seu crescimento para a próxima década. A nova marca estreia no Hostel by RD Summit, evento 100% online que acontece até esta quinta-feira, 3.

“Quando demos o nome Resultados Digitais, no início da operação da empresa, a ideia era reforçar o nosso manifesto. Queríamos que as empresas olhassem para o marketing digital como algo que gerava resultado, receita e crescimento em oposição a estratégias tradicionais difíceis de mensurar”, afirma Eric Santos, presidente da RD Station.

Até então restrito aos produtos e à expansão internacional, o nome RD Station agora unifica toda a operação global e funciona como um guarda-chuva para as outras submarcas da companhia dentro de duas divisões: Software company, que engloba os produtos RD Station Marketing e RD Station CRM. E a divisão de conteúdo, mídia e educação, na qual Resultados Digitais segue como marca para conteúdo direcionado a clientes e leads, como blogs, vídeos e tutoriais. Estão dentro deste chapéu também a plataforma de cursos RD University e os eventos itinerantes de marketing e novos negócios RD on the Road.

A marca Agência de Resultados terá o papel de liderar as iniciativas de educação para parceiros, com um site de conteúdo dedicado às necessidades das agências de marketing digital e o Prêmio Agências de Resultados. RD Summit segue como marca do evento principal da empresa, este ano 100% online e com possibilidade de se tornar um evento híbrido a partir de 2021.

“À medida que fomos nos desenvolvendo, criamos uma série de submarcas interna e externamente sem realmente pensar na sua correlação. Então finalmente foi o momento de parar, repensar nossa essência, e nos reorganizar”, diz Santos.

A nova marca foi desenvolvida em parceria com a Future Brand e é fruto de um processo de quase dois anos e várias etapas. “Passamos esse tempo recuperando nossos atributos marca, não só com nosso time, mas envolvendo também nossos clientes, parceiros e o ecossistema como um todo”, afirma Bernardo Brandão, vice-presidente de marketing da RD Station. Para os executivos, um dos ganhos desta reorganização é também fortalecer o seu posicionamento como empresa de tecnologia e assim atrair mais talentos e parceiros de integração na sua plataforma.