QuintoAndar promete pagar até 10 vezes aluguel em caso de atraso em maio

O QuintoAndar lançou uma campanha para testar publicamente seu modelo de garantia de pagamento a proprietários. A empresa afirma que irá pagar até 10 vezes o valor do aluguel caso haja atraso no repasse referente ao mês de maio para sua base de mais de 350 mil contratos ativos.

A ação, chamada “Garantia à Prova”, parte de um dos principais produtos da companhia, o Pagamento Garantido. O modelo prevê que o proprietário receba o valor integral do aluguel até o dia 12 de cada mês, independentemente do pagamento por parte do inquilino.

A campanha transforma essa proposta em um desafio público. Se houver atraso, o QuintoAndar assume o pagamento ampliado como forma de demonstrar a consistência do sistema. A lógica da ação parte de um paradoxo: quanto menos a promoção é acionada, maior a comprovação do funcionamento do serviço.

O modelo é sustentado por infraestrutura de dados e análise de crédito aplicada em escala. Segundo a empresa, o sistema elimina o risco de inadimplência para o proprietário ao transferir o risco para a própria plataforma.

A campanha tem como mote “Os proprietários estão de prova” e é protagonizada pela apresentadora Ana Clara, que conduz a narrativa baseada na ideia de que, nesse caso, não ganhar a promoção indica que o serviço funcionou como previsto.

“Sabemos que muitos tentam oferecer segurança, mas a tranquilidade real só vem com a prova de execução. A nossa ‘não-promoção’ é um posicionamento de mercado: estamos colocando nossa eficiência à prova porque temos o maior e mais seguro ecossistema de locação do país”, diz Flávia Mussalem, diretora de marketing do QuintoAndar.

De acordo com a executiva, a ação envolve risco financeiro direto da empresa. “Não estamos apenas prometendo; estamos empenhando nosso capital para demonstrar que o modelo que nós criamos e lideramos é o único capaz de eliminar a inadimplência da vida do proprietário. O risco é inteiramente nosso, porque confiamos na precisão do que construímos.”

A estratégia inclui uma landing page com contador em tempo real de atrasos, além de filmes para ambiente digital e redes sociais. A ação é válida para todos os proprietários com contratos vigentes e dados bancários atualizados na plataforma.

Fundado há pouco mais de uma década, o QuintoAndar opera em seis países da América Latina — Brasil, México, Argentina, Peru, Equador e Panamá —, com sede em São Paulo e hub tecnológico em Lisboa. Ao todo, são cerca de 9 milhões de anúncios em suas plataformas.

A “Garantia à Prova” ocorre em um momento em que o setor imobiliário busca alternativas para reduzir o risco de inadimplência e dar previsibilidade de receita aos proprietários. A campanha coloca o pagamento garantido no centro da estratégia como principal diferencial competitivo.