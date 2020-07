Quem disse, berenice? e Burger King se unem em desafio e oferecem desconto

A marca de maquiagens quem disse, berenice? lança quatro novas cores do Super Tint, o “batom que resiste a tudo”. E, para provar o slogan do produto, a marca se uniu à rede de lanchonetes Burger King.

A ideia é mostrar que o batom tem 16 horas de durabilidade e não sai nem ao comer o sanduíche. Para isso, até dia 2 de agosto, quem comprar o batom ganha 25% de desconto no combo do Whopper ao mostrar a nota fiscal da compra do cosmético. A promoção é válida, porém, nas lojas físicas do restaurante.

Já para quem comprar primeiro um combo da promoção pelo aplicativo do Burger King, é possível ganhar 30% de desconto no batom Super Tint, podendo ser adquirido pelo e-commerce, whatsapp e lojas físicas da quem disse, berenice?

A promoção é pessoal, intransferível e limitada a 1 cupom por CPF.