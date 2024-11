Black Fralda dará descontos de até 70% em produtos infantis e sorteio de R$ 500 em fraldas

A partir de 25 de novembro, a 20ª edição da Black Fralda, campanha de vendas de fraldas e produtos infantis do Brasil, estará disponível para os consumidores. O evento, que vai até 29 de novembro, promete atrair pais e mães que buscam economizar em produtos de qualidade, oferecendo descontos de até 70%. Entre as marcas participantes estão: Johnson & Johnson, Huggies, Pampers, Aptamil, Personal Baby, Drogaraia, Drogasil e Pague Menos.

Promoções e Benefícios Exclusivos

Além dos descontos expressivos, a campanha oferece:

**Cupons de desconto** cumulativos com outras promoções do site;

**Frete grátis**;

Brindes e outras vantagens especiais.

Somente entre 2022 e 2023, o preço médio de fraldas infantis subiu 16,70%, enquanto produtos comuns tiveram aumento de 14,91%. Essa alta contrasta com os índices de inflação como o IPC-SP da F

Expectativas e Números da Black Fralda

Desde sua criação, em 2018, a Black Fralda já movimentou mais de R$ 7 milhões em vendas. Francisco Cantão, sócio-diretor da Proxy Media, organizadora do evento, destaca: “Esperamos um aumento no engajamento dos consumidores e no número de marcas participantes. O evento se tornou um dos principais do mercado de produtos infantis”.

Uma das novidades desta edição é o sorteio de R$500 em fraldas, destinado a premiar o público engajado. Para participar, basta seguir as instruções no Instagram oficial da campanha.