A atriz Marina Ruy Barbosa, conhecida por seus longos cabelos ruivos, surpreendeu ao aparecer loira nesta quinta-feira, 22, durante o jantar da amfAR no Festival de Cinema de Cannes. A mudança de visual repercutiu imediatamente nas redes sociais e faz parte de uma ação estratégica da Truss Professional, que anunciou a atriz como sua nova embaixadora.

A transformação inaugura a parceria entre Marina e a marca de cuidados capilares do Grupo Boticário. A atriz adotou um tom de loiro dourado, batizado de Truss Unique Blond. A cor foi criada exclusivamente para ela pelo hairstylist Mario Henrique, embaixador global da Truss e recém-nomeado Chief Blond Officer, cargo que reforça a proposta da marca de democratizar o loiro e consolidar sua autoridade nesse segmento.

“Existe uma conexão muito latente entre Truss e Marina. Ela é uma mulher que inspira e dita tendências, que são algumas das premissas da marca. Tê-la ao nosso lado será um reflexo da forma como buscamos nos relacionar com a nossa audiência: a partir de confiança, personalidade e autenticidade”, diz Ariela Bonemer Marostica, diretora de comunicação e branding de Truss Professional.

Além de mudar a cor do cabelo, a atriz estará presente em campanhas, ações e conteúdos digitais da marca. “Temos uma transformação emblemática e incrível com a Marina loira, em uma cor tendência e feita exclusivamente para ela, e vamos acompanhá-la por muitas etapas, em um contrato duradouro”, afirma a executiva.

Para anunciar a parceria, a transformação de Marina foi realizada em Roma, sob sigilo, durante a madrugada, com uma equipe de mais de 30 profissionais. A revelação foi feita no evento de Cannes, pegando o público de surpresa.

“Sempre fui apaixonada pelo universo da beleza e principalmente dos cabelos, que no meu caso é uma parte importante da minha identidade”, afirma Marina, em nota. "Mais do que uma questão de vaidade, vejo o cuidado como um ato de presença e de conexão comigo mesma. Isso tem tudo a ver com o meu encontro com Truss, que surgiu de uma escuta profunda sobre meus desejos, planos e momento de vida", complementa.

Segundo ela, a parceria será pautada por inovação. "E uma forma de enxergar a beleza que tem tudo a ver com quem eu sou hoje. Com eles, estou aprendendo muito sobre o lado mais técnico dos cuidados capilares e estou ansiosa para o que está por vir", diz.

Como Chief Blond Officer nesse projeto, Mario Henrique terá uma atuação estratégica para a marca, sendo responsável por transmitir as principais tendências, conhecimento e repertório para mulheres que querem ser loiras.

Marina Ruy Barbosa e o hairstylist Mario Henrique (Divulgação)

“Essa oportunidade me faz mergulhar ainda mais em tendências e inovações para posicionar Truss cada vez mais como marca autoridade em loiros, democratizando essa cor que é para todos", diz o hairstylist, premiado como cabeleireiro do ano pelo American Influencer Awards, nos Estados Unidos. “Minha primeira iniciativa já veio com uma grande responsabilidade e privilégio. Estou super animado e tenho certeza de que será mais um capítulo de sucesso da minha história com Truss.”

Com a campanha e a participação de Marina e Mario, a marca pretende fortalecer sua atuação no mercado de loiros e ampliar sua presença entre profissionais e consumidores. "Ambos se conectam com a marca de forma única, porém se complementam em essência, elegância e fidelidade, atributos que refletem com profundidade os valores de Truss”, finaliza Marostica.