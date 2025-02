De olho nos salões, Grupo Boticário fortalece a Truss e investe na capacitação de cabeleireiros

Nos salões de beleza, a recomendação do cabeleireiro pesa tanto quanto a escolha do consumidor na prateleira. De olho nesse mercado, o Grupo Boticário fez um movimento estratégico ao adquirir a Truss Professional, marca brasileira reconhecida por seus produtos de alta performance para cabelos. Mais do que ampliar seu portfólio para o segmento premium, a empresa agora avança para conquistar um público essencial: os profissionais da beleza.

Nos últimos dois anos, a Truss investiu R$ 35 milhões em educação profissional, com treinamentos presenciais e online, desenvolvimento de plataformas e espaços para capacitação. Agora, a marca ganha um espaço físico dedicado à capacitação de cabeleireiros. A Truss Academy, que será inaugurada na Avenida Rebouças, em São Paulo, chega com a missão de fortalecer a qualificação no setor e aproximar ainda mais a marca dos cabeleireiros.

"Acreditamos que investir na formação do profissional da beleza é essencial para impulsionar o mercado. A Truss Academy não é apenas um espaço de aprendizado, mas um hub de inovação que conecta tendência, técnica e empreendedorismo", diz Daniel Knopfholz, vice-presidente de Novos Negócios do Grupo Boticário.

Por que a Truss entrou no radar do Boticário

Fundada em 2003, a Truss construiu uma forte reputação no mercado profissional com produtos de alto desempenho e uma conexão próxima com os cabeleireiros. A marca se tornou referência especialmente pela linha "Uso Obrigatório", um tratamento capilar que conquistou profissionais e consumidores e se tornou o carro-chefe das vendas.

Com presença em 29 países, a Truss sempre manteve um posicionamento premium, atendendo a um público exigente dentro dos salões de beleza. Esse perfil atraiu o interesse do Grupo Boticário, que buscava expandir sua atuação no segmento profissional e fortalecer seu portfólio no mercado de beleza.

A aquisição foi anunciada em novembro de 2022 e concluída em janeiro de 2023, após aprovação do CADE. Com a compra, o Grupo Boticário ampliou sua presença no mercado capilar e fortaleceu sua estratégia de vendas para salões de beleza e profissionais da área. Hoje, a Truss detém 10,5% do mercado no setor profissional e foi um dos principais motores do crescimento de 30% das vendas corporativas do Grupo Boticário no último ano.

"A Truss sempre acreditou na força dos cabeleireiros como influenciadores e multiplicadores do nosso produto. Com o suporte do Grupo Boticário, conseguimos potencializar essa conexão e ampliar nossas iniciativas voltadas à educação", explica Knopfholz.

O mercado brasileiro de cuidados capilares movimentou R$ 28,2 bilhões em 2023, um crescimento de 11,9% em relação ao ano anterior, superando a média global de 4,4%, segundo a Euromonitor International. Com esse avanço, o Brasil está entre os maiores mercados do setor, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.

Nos segmentos de condicionadores, finalizadores e tratamentos capilares, o país tem uma posição ainda mais forte: vice-liderança global, com R$ 12,2 bilhões em vendas e um crescimento de 13% em comparação a 2022. Para os próximos anos, a Euromonitor projeta um aumento de 59,6% no mercado nacional até 2028, enquanto o crescimento global esperado é de 37,1%.

Educação como estratégia de crescimento

Truss, do Grupo Boticário, ganha espaço para capacitação de cabeleireiros (divulgação/Divulgação)

Além da inovação em produtos, a Truss se diferencia pelo forte investimento em capacitação. Nos últimos dois anos, a marca investiu R$35 milhões em treinamentos, expansão de espaços de ensino e desenvolvimento de plataformas digitais para formar profissionais da beleza. Esse valor também inclui o desenvolvimento da Truss Academy, um centro de formação que será inaugurado em São Paulo.

O espaço de 1.300 m² contará com salas de ensino, exposição de produtos, um mini laboratório para co-criação de novas fórmulas e um estúdio para produção de conteúdo. A metodologia aplicada nos cursos foi desenvolvida exclusivamente para o setor, com base em três pilares: arte, tendência e inovação.

"Nosso objetivo é capacitar milhares de cabeleireiros por ano e preparar esses profissionais para crescerem dentro do mercado. A formação não se limita à parte técnica; queremos que os cabeleireiros saiam daqui mais preparados para gerir seus negócios", afirma Knopfholz.

Com a expansão da Truss Academy e o fortalecimento das plataformas digitais, a marca prevê crescimento de 10% em sua capilaridade nos próximos anos. O investimento em educação fortalece a posição do Grupo Boticário no mercado profissional e reforça o relacionamento com os cabeleireiros, um público estratégico para o crescimento da categoria de cabelos.