Pizza Hut tem desconto de até 40% e entrega feita por Marco Luque

Na sexta-feira, 10 de julho, comemora-se o Dia da Pizza. Para marcar a data a rede de restaurantes Pizza Hut preparou uma série de promoções e campanhas de marketing para o mês todo.

Entre as promoções, a Hut Box, combo indicado para quatro pessoas, com três caixas incluindo entrada, prato principal e sobremesa, tem desconto de até 40%, variando conforme a unidade do pedido. Há também pizza em dobro, com sabores selecionados pela rede. E, entre os dias 6 e 10 de julho, os consumidores terão frete grátis nos pedidos feitos pelo site.

“Este ano, o Dia da Pizza não terá aquele momento de confraternização tão aguardado em família em nossas unidades. Porém, encontramos algumas maneiras de levar a nossa marca para os brasileiros”, diz Rodrigo Munaretto, diretor de Marketing da Pizza Hut Brasil.

As divulgações também conta com a campanha “Hut Comedy”, criada pela Greenz, e estrelada pelo humorista Marco Luque em todos os canais digitais da marca.

Nos dias 10 e 17, às 19h, Marco Luque realizará lives no formato stand-up, patrocinadas pela marca. Os encontros acontecerão no Instagram do comediante. Durante esta semana, uma família será escolhida nas redes sociais da Pizza Hut para ser surpreendida pelo humorista, que fará a entrega de um pedido na casa do cliente, caracterizado por um de seus personagens.

“Criamos o Hut Comedy para proporcionar aos clientes da Pizza Hut um espaço no tempo de alívio e alegria, em meio ao distanciamento social. Porque comer pizza sempre foi um momento de descontração”, afirma Fábio Meneghati, CEO da Greenz.