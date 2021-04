Piraquê lança salgadinhos "sabor boteco", como pão de alho e calabresa

A Piraquê decidiu apostar nos sabores clássicos dos botecos - fechados durante boa parte desta pandemia - para lançar três novos salgadinhos em edição especial. Os sabores são pão de alho, pimenta e calabresa na versão de 90g.

Os produtos já estão disponíveis para varejistas e são resultado de uma ação de cobranding com o concurso Comida Di Buteco, que elege os melhores pratos e petiscos dos bares brasileiros.

“Em meio à necessidade de ficar em casa, decidimos levar o sabor do bar para a casa dos consumidores, proporcionando uma nova experiência de consumo com foco no snack aperitivo”, explica Vivian Ramirez de Andrade, gerente de marketing de Piraquê.

A tradicional marca carioca, fundada na década de 50, foi adquirida em 2018 pela M. Dias Branco e tem snacks clássicos como Presuntinho, Queijinho, Gergelim, Repetisco e Pizzaquê.