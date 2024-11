Philip Kotler participa de masterclass gratuita na ESPM na próxima quarta-feira, 13

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) realiza na próxima quarta-feira, 13, a partir das 18h30, uma masterclass gratuita com a presença remota de Philip Kotler, considerado o pai do marketing moderno e que recentemente lançou seu novo livro no Brasil, conforme reportado pela EXAME. O evento, em formato híbrido, será transmitido ao vivo do Teatro ESPM, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, e é aberto ao público, mediante inscrição.

Além de Kotler, o encontro contará com a presença de Marcos Bedendo, professor da ESPM e coautor da edição brasileira do livro 'Marketing H2H: a jornada para o marketing human-to-human', e Fernando Cesário, CMO da ESPM.

Após a aula, haverá uma mesa-redonda com convidados, entre eles Renata Gomide, vice-presidente de consumer do Grupo Boticário, Cesar Augusto Centrone Nicolau, diretor de marketing da Ypê, e Daniela Cachich, presidente da Beyond Co. na Ambev América do Sul, que discutirão a evolução do marketing na gestão empresarial.

A masterclass marca o lançamento do curso 'Strategic H2H Marketing', que terá Philip Kotler como professor emérito. Com início previsto para fevereiro de 2025 e duração de um semestre, o programa é voltado a gestores, CMOs e profissionais que buscam abordagens inovadoras no marketing. As vagas são limitadas a 40 participantes presenciais e 40 online.

O curso contará com 32 encontros de três horas, com aulas ao vivo ministradas por Kotler, e terá no corpo docente o professor Waldemar Pfoertsch, coautor de 'Marketing H2H', além de professores da ESPM e CMOs de grandes empresas.

O programa segue os conceitos do livro 'Marketing H2H', que traz uma nova visão de marketing, com foco no longo prazo e manutenção de relacionamentos com toda a comunidade no qual a empresa se insere. “É uma revolução na forma de pensar e de fazer marketing, e precisamos oferecer esse conteúdo para nossos alunos. Esse curso, com a presença ao vivo do Prof. Kotler e do Prof. Pfoertsch, idealizadores do conceito, é o jeito ideal de fazer isso”, diz Marcos Bedendo, coordenador do novo curso.

As inscrições para a MasterClass estão abertas no site da ESPM, e durante a aula, serão apresentados mais detalhes e informações sobre o curso.

LEIA MAIS: