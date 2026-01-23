O erro silencioso que trava o crescimento de 9 em cada 10 startups

Para crescer, startups precisam tomar decisões rápidas, organizar times com clareza de funções e evitar que a burocracia engesse o negócio. Mas o que muitos líderes ainda não perceberam é que a cultura organizacional é a principal ferramenta para isso.

Ela não é sobre clima, e sim sobre coordenação eficaz entre pessoas e áreas, algo que, quando mal feito, custa caro.

Segundo Neel Somani, fundador com experiência em blockchain e ex-analista da Citadel, toda dependência entre áreas, reuniões sem definição de responsabilidade ou excesso de aprovação são custos invisíveis que minam a performance.

Ao ignorar esse "custo da coordenação", empresas sacrificam velocidade, engajamento e, em última instância, crescimento. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Coordenação é custo de capital — trate como tal

Empresas falam sobre CAC, LTV, churn, burn rate. Mas raramente falam sobre custo de entrega, ou seja, quanto tempo, energia e dinheiro são desperdiçados porque as pessoas não sabem quem decide, quem executa ou o que pode ser feito sem pedir permissão.

O “imposto da coordenação” é real. A cada novo elo na cadeia de aprovação, o risco de falha aumenta. Cada camada de autorização consome tempo e dilui a responsabilidade. Em startups, isso pode ser fatal.

Como mostra Somani, em condições iguais, uma pessoa com múltiplas funções e autonomia entrega mais do que três que dependem uma da outra.

Arquitetura de decisão: o diferencial dos líderes que crescem

Para que a cultura seja um motor de crescimento, é preciso redesenhar a forma como as decisões são tomadas. Somani propõe um mapa de decisões: para cada tipo de decisão recorrente (como precificação ou contratação), determine com clareza:

Quem decide

Quem aconselha

Quem executa

Parece simples, mas raramente é feito. Quando todos opinam, ninguém se responsabiliza. Quando ninguém sabe quem decide, tudo trava.

A proposta é ter menos comitês e mais ownership. Decisões rápidas, com feedbacks rápidos. “Peça perdão, não permissão”, diz Somani. Ensine discernimento por meio da análise pós-execução, não por processos intermináveis de autorização.

As armadilhas que travam o crescimento

A maior parte das empresas só percebe os custos de coordenação quando já está atolada. Somani lista quatro sinais clássicos:

Propriedade sequencial : tarefas que passam linearmente por várias equipes, criando esperas e culpabilizações.

Difusão de decisões : decisões tomadas “em grupo”, mas sem dono real do resultado.

Documentação defensiva : excesso de processos criados para cobrir falhas passadas, que não evitam novos erros.

Resposta assimétrica : áreas com ritmos diferentes que causam desalinhamento e realinhamentos caros.

Esses problemas são silenciosos, mas corrosivos. Eles drenam energia, frustram os melhores talentos e transformam o trabalho em um campo de atrito.

Métricas que importam (e que quase ninguém mede)

Se coordenação tem custo, ela precisa ser medida. Aqui estão algumas sugestões do autor:

Latência de decisão : quanto tempo se leva da ideia à execução.

Escalonamentos : quantas decisões sobem de nível por falta de clareza.

Cadeias de dependência : número de aprovações e times envolvidos em um lançamento.

Esses dados revelam onde a empresa está engasgando — e onde está pronta para escalar.

