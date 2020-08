Peugeot envelopa carros com QR para gerar interações na ruas e lançar 208

Para lançar o novo Peugeot 208, a montadora promove uma ação de marketing com a agência BETC/Havas, que consiste em envelopar cerca de 100 carros que circulam pelas cidades brasileiras inteiramente envelopados com QR Codes. O novo modelo conta com uma versão elétrica e pretende divulgar o conceito de Unboring The Future.

Batizada de “QR Car”, a primeira ação busca despertar a curiosidade dos brasileiros. Aqueles que, ao se depararem com um dos veículos, apontarem a câmera do celular para o QR Code adesivado terão um spoiler sobre o novo carro, acessando uma plataforma com conteúdos exclusivos sobre o novo modelo da montadora.

A ação convida as pessoas a postarem suas fotos e vídeos com #QRCARNOVO208. Os conteúdos feitos pelo público, e postados com a hasthag, serão compartilhados nos stories da marca. As ativações contam ainda com a participação de Leandra Leal e Daniel Oliveira nas redes sociais de Peugeot, onde vão interagir com o carro e com conteúdos criados pelos consumidores. Além das ações no digital, alguns clientes terão a chance de conhecer e experimentar o carro em primeira mão, por dois dias.