Patagonia e The North Face aderem boicote e param de anunciar no Facebook

As marcas de roupas Patagonia e North Face disseram ter pausados seus anúncios no Facebook e Instagram como uma forma de boicotar as redes sociais por conta dos conteúdos de ódio disseminados nas mesmas.

A campanha #StopHateForProfit, foi motivado pelo fracasso do Facebook em agir contra “mentiras odiosas e propaganda perigosa”, como disse a Patagônia no Twitter.

A iniciativa responde a pressão de grupos de direitos civis como a NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, e a Liga Anti-Difamação. Para essas organizações, o trabalho do Facebook não tem sido suficiente no combate ao ódio e as notícias falsas.

Em comunicado enviado à CNN americana, o Facebook afirmou que respeita a decisão das marcas, e que mantém o diálogo aberto com diferentes partes da sociedade civil.

Empresas como Upwork e REI também aderem a campanha.

Patagonia is proud to join the Stop Hate for Profit campaign. We will pull all ads on Facebook and Instagram, effective immediately, through at least the end of July, pending meaningful action from the social media giant.

— Patagonia (@patagonia) June 21, 2020