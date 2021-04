Páscoa: Americanas cria entrega expressa para pedidos “em cima da hora”

A Americanas irá entregar ovos de páscoa em até 3 horas após a compra. A ação faz parte da campanha “A Maior Páscoa do Mundo”, e pode beneficiar consumidores que deixaram para comprar os presentes no último minuto. As entregas expressas valem para os pedidos feitos pelas plataformas digitais e até às 16 horas do dia da entrega.

Para as compras feitas pelo app e site, basta selecionar a opção “receba hoje” e inserir o CEP da residência. Depois é preciso selecionar a loja mais próxima e escolher os produtos. Há ainda a opção de comprar direto pelo WhatsApp (21 4042-0321).

Neste ano, a Americanas também passa a oferecer ovos infantis exclusivos. São 35 itens da D'elicce, marca própria no segmento de alimentos e bombonière, além de ovos das marcas L.O.L. Surprise!, Jovens Titãs, Playstation, Nerf, Transformers, Turma da Mônica, Ben 10, Polly, Snoopy, Peppa Pig, Emoji e Hello Kitty.