Paçoquita lança ovo de Páscoa e expande portfólio com novos bombons recheados

A Santa Helena Alimentos lança seu primeiro ovo de Páscoa da marca Paçoquita, desenvolvido em parceria com a Top Cau. O produto chega ao mercado em edição limitada e já está disponível em redes como Lojas Americanas, Marilan e TopCau, com distribuição nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia.

Líder no setor de doces e snacks à base de amendoim, a Santa Helena lidera responde por quase 25% do consumo do grão no Brasil. Com mais de 80 anos de atuação, a empresa opera um complexo industrial em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e uma beneficiadora de amendoim em Dumont (SP). Seu portfólio inclui marcas como Mendorato, Amindus, Crokíssimo e Cuida Bem.

Além do ovo de Páscoa, a marca amplia seu portfólio com bombons recheados de Paçoquita, vendidos em embalagens com cinco unidades e peso total de 55g. A iniciativa busca diversificar a oferta de produtos e reforçar a presença da marca no segmento de chocolates.

Paçoquita lança bombons recheados (Divulgação)

A estratégia da Santa Helena aposta na força da Paçoquita para expandir seu alcance no varejo, aproveitando a demanda por produtos que combinam amendoim e chocolate.

“Todos os anos, nossos consumidores demonstram interesse em novidades que unam Paçoquita e chocolate, e estamos sempre atentos a essas tendências. O lançamento do ovo de Páscoa e dos bombons reforça essa conexão, trazendo opções tanto para presente quanto para consumo próprio”, diz Breno Carvalho, head de marketing da Santa Helena.

A aposta no período da Páscoa segue um movimento estratégico de marcas que buscam se destacar no calendário sazonal, aproveitando datas comemorativas para impulsionar vendas. Com isso, a Paçoquita entra em um mercado competitivo, disputado por grandes fabricantes de chocolate, mas aposta no diferencial da marca consolidada no segmento de amendoins e doces.

