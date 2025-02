Ovo Bis Branco volta ao mercado em estratégia de nostalgia da Lacta para a Páscoa 2025

A Lacta anunciou nesta quarta-feira, 19, o relançamento do ovo Bis Branco para a Páscoa de 2025. Sucesso nos anos 2010, o produto volta ao mercado em parceria exclusiva com as Lojas Americanas, seguindo a estratégia da marca de apostar em edições limitadas e no resgate de itens pedidos pelos consumidores.

A novidade, que combina chocolate branco Lacta com wafers crocantes de Bis, foi planejada no início do ano passado, seguindo o prazo de 18 meses para a definição da linha de produtos sazonais. A Lacta busca repetir o desempenho da edição anterior e fortalecer sua posição dentro da Mondelez Brasil, onde a marca Bis ocupa a terceira posição em relevância no portfólio.

"O retorno do ovo de Páscoa Bis Branco faz parte da estratégia de oferecer produtos inovadores que reforcem nossos laços com os consumidores em um momento de grande protagonismo para Lacta como é a Páscoa", diz Renata Vieira, vice-presidente de marketing da Mondelez Brasil. "Estamos confiantes de que a novidade vai atrair novos e antigos apaixonados pelo produto, impulsionando vendas e reforçando nossa posição de destaque durante a data", complementa.

O ovo de Bis Branco será lançado com exclusividade nas Lojas Americanas, parceira comercial da Lacta. A relação entre as marcas se estende há décadas, incluindo a criação das tradicionais parreiras de ovos de chocolate nos anos 1980, modelo que se tornou padrão no varejo brasileiro.

Segundo Vieria, na ocasião, um executivo da Lacta visitou uma unidade da rede para propor a venda de 200 toneladas de ovos de Páscoa para 54 lojas. Diante da falta de espaço para armazenar a quantidade, foi criada a solução inovadora de estruturas suspensas nos corredores para expor os ovos, originando as famosas parreiras. "O sucesso visual dessa iniciativa fez as vendas de chocolates da Lacta na rede quintuplicarem naquela Páscoa, consolidando uma tradição que permanece até hoje", diz.

A rede também será responsável pela abertura das vendas da edição limitada de Bis Limão, reedição que fez sucesso entre os consumidores e permanecerá disponível até a Páscoa. Com o lançamento, a Lacta amplia sua linha para a Páscoa de 2025, que contará com 17 variedades de produtos voltados para diferentes perfis de consumidores.