Outback volta com promoção de canecas exclusivas; veja como conseguir

Atendendo a pedidos, o Outback Steakhouse vai voltar com a promoção que comercializava as canecas colecionáveis da marca, feitas em parceria com a Ambev. A novidade é válida a partir de 6 de novembro e foi adiantada à EXAME com exclusividade.

Serão, ao todo, seis modelos de canecas de vidro para congelar, estampadas com as principais marcas Chopp do Outback e frases divertidas. A ação é uma parceria do Outback Brasil com a Brahma, a Colorado e o Guaraná Antarctica.

Como ganhar a caneca do Outback?

Para ganhar, basta ir a qualquer restaurante da rede e pedir uma Jr. Ribs — a meia costela de porco ao molho barbecue —, e um chopp Brahma, chopp Colorado ou Guaraná Antárctica de refil.

A promoção também é válida para os vegetarianos: há também a opção de substituir a tradicional Ribs pela Royal Plant Barbecue, sua versão 100% vegetal.

Quanto custa o combo com a caneca do Outback?

O combo que inclui a Jr. Ribs e uma bebida de refil, que garantem uma das canecas estilizadas, tem valores variáveis, de acordo com as opções que o cliente escolher para consumo.

O valor com chope e refrigerante são diferentes, além da opção vegetariana que também altera o valor final.

Veja os preços abaixo:

Royal Plant Barbecue: 64,90

Jr. ribs: 94,90

Guaraná Antarctica refil: 17,90

Chopp Brahma:

340ml: 14,90

600ml: 23,90

Chopp Colorado:

350ml: 18,90

600ml: 28,90

Quanto tempo dura a promoção de canecas do Outback?

A ação “Canecas Outback” tem início em 6 de novembro e estará disponível por tempo limitado e enquanto durarem os estoques nas unidades, não sendo válida para delivery ou pedidos para viagem. Para saber mais e conferir o regulamento, basta acessar www.outback.com.br/canecas.