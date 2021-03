Outback lança sobremesa de Páscoa estilo "faça você mesmo"

O restaurante Outback Steakhouse anuncia o lançamento da sobremesa de Páscoa Do It Yourself. O prato individual é composta por duas bandas de chocolate meio amargo, brownies de Chocolate Thunder e de Havanna Thunder e, para finalizar, calda de chocolate, calda de doce de leite Havanna e crumbles de brownie Havanna Thunder.

Segundo o Outback, o diferencial é que o consumidor pode rechear a sobremesa do jeito dele. Os clientes receberão as duas bandas de chocolate e as três caldas em formato de bisnaga, além do brownie inteiro, para montar como desejar.

“Lançar produtos em datas especiais é uma tradição para nós e fazemos isso há muitos anos. É nossa maneira de agradecer por terem nos escolhidos para comemorar mais este momento especial e não seria diferente nesta Páscoa, mesmo com o distanciamento social”, afirma Renata Lamarco, diretora de marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback Steakhouse.

A novidade está disponível no delivery, via Ifood, por tempo limitado e custa R$29,90. A sobremesa é individual e recomenda-se o consumo imediato.