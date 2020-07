Outback e Guaraná Antarctica fazem desafio e dão descontos para clientes

Para comemorar o Dia do Amigo, na próxima segunda-feira, 20, a rede de restaurantes Outback Steakhouse e a marca de refrigerantes Guaraná Antarctica se uniram na campanha “Loucuras de Amigo”.

A iniciativa no Twitter convida o público a mostrar que a amizade resiste durante o isolamento social, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus. Juntas, as marcas irão propor desafios e quem concluir uma das provas ganhará descontos para pedir Outback e Guaraná Antarctica pelo delivery via iFood.

“A gente aproveita o Dia do Amigo para oferecer às pessoas momentos de diversão, alegria e ajudar a amenizar a saudade”, diz Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil.

A ação irá acontecer na segunda-feira, 20, e todos que tiverem as participações válidas, ou seja, cumprirem pelo menos um desafio, receberão dois cupons de desconto de 20 reais cada um. Um para si e outro para o amigo.

Serão três desafios e o participante pode escolher um: enviar um áudio de 10 minutos para o melhor amigo, postar uma foto de gosto duvidoso e divertido do amigo com uma mensagem fofa ou fazer um print com o melhor sticker que você criou usando uma imagem dele. Só serão aceitas as participações publicadas na thread oficial da ação usando a hashtag #LoucurasDeAmigo e marcando o perfil do Outback e do Guaraná.

“Escolhemos usar a diversão para celebrar a amizade e criar memórias com aqueles que dividimos boa parte de nossa vida”, explica Alexandre Lemos, gerente de marketing do Guaraná Antarctica.